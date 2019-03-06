Алкогольному каталогу «Яндекс. Маркета» грозит блокировка, сообщил источник

Разделу с ценами на алкоголь сервиса "Яндекс. Маркет" может грозить блокировка в случае неисполнения предостережения Росалкогольрегулирования, сообщил РИА Новости источник в ведомстве.

"Яндекс. Маркет" в декабре прошлого года в тестовом режиме запустил раздел с ценами на алкогольную продукцию. С помощью этого каталога пользователи могут сравнивать цены на напитки и узнавать об их наличии в различных магазинах.

Ранее в пресс-службе РАР сообщили, что ведомство направило предостережение "Яндекс. Маркету" о недопустимости нарушения закона о госрегулировании производства и оборота алкоголя из-за данного раздела. Как пояснил источник РИА Новости, признаками нарушения являются информация об алкогольной продукции, цене, контактных данных продавца и способе доставки.