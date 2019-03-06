«Нафтогаз» обнаружил у себя в компании коррупционную схему сбыта газа

Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко уличил собственную компанию в коррупционной схеме реализации природного газа из подземных хранилищ в адрес частной структуры, которая ранее принадлежала руководителю газового направления «Нафтогаза» Андрею Фаворову. Об этом сообщает информагентство «Украинские новости», ссылаясь на служебные записки Витренко «Нафтогазу».

Отмечается, что в 4-м квартале «ЭРУ Трейдинг» получал газ по цене, заниженной в некоторых случаях почти на 1 тысячу гривен за 1 тысячу кубометров. Это привело к «необоснованным потерям» «Нафтогаза», а также «необоснованной прибыли» компании «ЭРУ Трейдинг» как посредника между «Нафтогазом» и компании «Укртрансгаз». Кроме того, сообщил Витренко, такая же ситуация остается актуальной для поставок газа в январе и феврале 2019 года.

По мнению Витренко, компания «ЭРУ Трейдинг» могла заработать на этих операциях 2,2 млн долларов. Исполнительный директор обратился за разъяснениями к главе наблюдательного совета «Нафтогаза» Клэр Споттисвуд, чтобы «разобраться в ситуации и не допустить подобных конфликтов интересов». Витренко также предположил, что Фаворов мог остаться бенефициаром компании «ЭРУ Трейдинг».