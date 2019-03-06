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«Нафтогаз» сообщил о планах подать в Еврокомиссию жалобу на «Газпром» 

ТАСС 56 минут назад
Фото: ТАСС
"Нафтогаз Украины" готовит жалобу в Еврокомиссию против "Газпрома", который, по мнению украинской компании, нарушает антимонопольное законодательство ЕС. Об этом сообщил в среду исполнительный директор Юрий Витренко. По его словам, жалоба, которая позволит Еврокомиссии применить к российскому концерну необходимые меры, включая штрафы, будет подана в конце апреля.
"Российская компания нарушает антимонопольное законодательство ЕС, и в связи с этим мы попросим Европейскую комиссию вмешаться и обеспечить конкуренцию на рынке газа", — приводит его слова агентство УНИАН.
К нарушениям со стороны "Газпрома" он отнес блокирование транзита газа из Центральной Азии, экспорта газа других компаний из России, продажу газа на границе Украины и России.
"Это и есть антиконкурентное поведение российской компании", — сказал Витренко.
По его словам, в результате страдают покупатели газа в Европе, в том числе и Украина, поскольку она также вынуждена сейчас покупать газ на европейском рынке.
В мае прошлого года Еврокомиссия прекратила антимонопольное расследование в отношении "Газпрома", начатое в 2012 году по жалобе Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии и Болгарии, которые также обвинили российский газовый концерн в злоупотреблении монопольным положением на рынке и в завышении цен на газ. Тогда ЕК и "Газпром" договорились об урегулировании спора, разбирательство не повлекло штрафа, при этом Еврокомиссия обязала российский концерн обеспечить свободные поставки газа по конкурентным ценам в страны Центральной и Восточной Европы.
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Компании , Нафтогаз , Газпром , ЕС , Еврокомиссия , УНИАН
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