Правительство Украины объявило о поиске нового главы «Нафтогаза»

По его словам, конкурс будет объявлен 23 марта 2019 года.

«22 марта заканчивается контракт главы правления НАК "Нафтогаз Украины"… Мы сегодня принимаем решение о том, чтобы с 23 марта объявить публичный и открытый конкурс (…) на должность главы правления "Нафтогаза". Также обратимся к наблюдательному совету с точки зрения предложений об условиях нового контракта нового главы, который будет избран в соответствии с отрытыми процедурами», — отметил Гройсман.

Главой «Нафтогаза» с 25 марта 2014 года является Андрей Коболев.

Ранее, 28 февраля текущего года, Гройсман заявлял, что правительство Украины пока не принимало решение о продлении контрактов с топ-менеджерами «Нафтогаза», которые истекают 22 марта текущего года. Он пояснял, что у правительства страны есть вопрос о размере вознаграждения топ-менеджеров, в связи с чем правительство обратилось в наблюдательный совет компании.

В конце мая 2018 года «Нафтогаз» сообщал, что премирует сотрудников компании после победы в Стокгольмском арбитраже над «Газпромом» . Планировалось, что на премии направят 1% от суммы выигрыша ($4,6 млрд) — около $46,3 млн Позже коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что топ-менеджеры компании получили $21 млн в качестве премии.

После этого Гройсман заявил, что обратился в независимый наблюдательный совет с требованием пересмотреть решение о премиях сотрудникам «Нафтогаза». Затем Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство по факту выплаты премий.