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Правительство Украины объявило о поиске нового главы «Нафтогаза» 

Rambler News Service + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правительство Украины приняло решение о проведении конкурса на должность главы «Нафтогаза», заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства.
По его словам, конкурс будет объявлен 23 марта 2019 года.
«22 марта заканчивается контракт главы правления НАК "Нафтогаз Украины"… Мы сегодня принимаем решение о том, чтобы с 23 марта объявить публичный и открытый конкурс (…) на должность главы правления "Нафтогаза". Также обратимся к наблюдательному совету с точки зрения предложений об условиях нового контракта нового главы, который будет избран в соответствии с отрытыми процедурами», — отметил Гройсман.
Главой «Нафтогаза» с 25 марта 2014 года является Андрей Коболев.
Ранее, 28 февраля текущего года, Гройсман заявлял, что правительство Украины пока не принимало решение о продлении контрактов с топ-менеджерами «Нафтогаза», которые истекают 22 марта текущего года. Он пояснял, что у правительства страны есть вопрос о размере вознаграждения топ-менеджеров, в связи с чем правительство обратилось в наблюдательный совет компании.
В конце мая 2018 года «Нафтогаз» сообщал, что премирует сотрудников компании после победы в Стокгольмском арбитраже над «Газпромом». Планировалось, что на премии направят 1% от суммы выигрыша ($4,6 млрд) — около $46,3 млн Позже коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что топ-менеджеры компании получили $21 млн в качестве премии.
После этого Гройсман заявил, что обратился в независимый наблюдательный совет с требованием пересмотреть решение о премиях сотрудникам «Нафтогаза». Затем Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство по факту выплаты премий.
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Комментарии1
Компании , В мире , СНГ , Экономика , Юрий Витренко , Владимир Гройсман , Нафтогаз , Газпром , Правительство Украины
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