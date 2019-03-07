Gett или Uber: кто первым проведет IPO?

Агрегатор такси и других сервисов компания Gett может провести IPO, причем уже в этом году. Возможно, стать публичной удастся даже раньше, чем Uber.

О планах провести первичное размещение и стать публичной компанией объявил генеральный директор Дэйв Вайсэр. Об этом он рассказал в интервью ТАСС

Ранее израильское издание Globes со ссылкой на письмо Вайсэра сотрудникам компании сообщало, что Gett готовится выйти на IPO до конца 2019 года. По данным издания, компания уже начала консультации по данному вопросу.

"Наше лидерство в корпоративном сегменте, показатели эффективности и роста показывают, что компания может быть востребована на публичном рынке. Мы оставляем за собой эту возможность, в том числе и в 2019 году", — сказал он.

Кроме того, компания намерена в одном из месяцев IV квартала 2019 года выйти на операционную прибыль на всех рынках присутствия онлайн-агрегатора такси, указал глава Gett.

При этом Вайсэр не дал прогноза, когда именно это произойдет. Он пояснил, что основным сегментом выручки компании являются корпоративные перевозки.

Gett — онлайн-агрегатор услуг такси, работающий в 4 странах, в России представлен в более чем 120 городах. Штаб-квартира компании находится в Израиле. Сервис работает в качестве посредника для заказов между лицензированными таксопарками и пользователями мобильного приложения.

О планах провести IPO уже не первый год говорит и первооткрыватель рынка — компания Uber. Впрочем, пока дальше слов дело не дошло.

"Любая компания, которая выходит на открытый рынок, хотела бы сделать это в позитивной обстановке, на фоне стабильного рынка", — сказал он. В начале января главный исполнительный директор компании Дара Хосровшахи в интервью The Wall Street Journal в Сингапуре заявил, что турбулентность американского рынка акций вряд ли помешает Uber Technologies Inc. провести IPO

Вместе с тем Хосровшахи подчеркнул, что Uber достаточно большая и гибкая компания, чтобы успешно провести листинг практически при любой ситуации на рынке.

"Мы сделаем это, когда будем готовы, и, надеюсь, рынки будут в хорошем состоянии", — добавил он.

Опять же, пока только планы и никакой конкретики. Между тем, Uber каждый год плодит убытки и существует на средства инвесторов. Судя по всему, на IPO Uber выйдет уже после конкурентов из Израиля.

И хотя еще достаточно много тех, кто верит в компанию и купил бы ее акции, стоит отметить, что на некоторых рынках Uber уступает конкурентам.

В России, например, Uber очевидно проиграл конкуренцию "Яндекс" и Gett и даже пошел на создание СП с "Яндекс. Такси".

В целом данный рынок стал достаточно конкурентным, причем агрегаторы активно развивают параллельные сервисы, например, доставку еды.