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Европейские банки потеряли миллиарды на скандале с «русской прачечной» 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Скандал с отмыванием денег из России больно ударил по крупнейшим европейским банкам. В результате Danske Bank и Swedbank потеряли миллиарды долларов. Очередные жертвы — австрийский Raiffeisen Bank и финский Nordea Bank. Что такое Troika Laundromat и почему из-за нее страдают кредитные организации ЕС — в материале РИА Новости.
Грязные деньги
На первых порах в скандале фигурировали не самые крупные банки — Danske Bank и Swedbank. Через датскую "прачечную" прошло более 230 миллиардов преступных долларов. Шведов уличили в отмывании шести миллиардов.
Danske Bank еще в сентябре признал, что его эстонское отделение принимало крупные суммы подозрительных денег из России. После этого капитализация банка сразу сократилась почти вдвое относительно уровня 2016 года.
Сомнительные транзакции чуть позже подтвердили и в Swedbank. В итоге его акции обвалились на 20%, банк потерял более пяти миллиардов евро капитализации.
В понедельник международный проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал новый доклад, посвященный отмыванию якобы российских денег, полученных незаконным путем.
В схеме Troika Laundromat ("прачечная "Тройки"), которая, как утверждают авторы доклада, аффилирована с российской инвестиционной компанией "Тройка Диалог", было задействовано около 70 офшорных структур. В 2006-2013 годах в них из России вывели порядка 4,8 миллиарда долларов. На первом этапе — преимущественно через Эстонию и Литву, затем в дело вступали европейские банки, в том числе самые известные.
В расследовании упоминается более десятка банков ЕС, включая один из крупнейших — австрийский Raiffeisen Bank. Именно через его головную структуру проходили основные денежные потоки, поступавшие в обход налогов из России через офшорную сеть "Тройки Диалог", говорится в докладе.
Котировки Raiffeisen на такое известие отреагировали мощным падением — 5 марта акции банка подешевели на 15%. На следующий день снижение продолжилось — бумаги потеряли еще почти три процента.
Масла в огонь подлило то, что британский инвестфонд Hermitage Capital официально уведомил австрийскую прокуратуру о причастности Raiffeisen Bank к отмыванию российских денег. Напомним, что основатель и гендиректор Hermitage Capital Уильям Браудер в России обвиняется в неуплате налогов на сумму четыре миллиарда рублей. В декабре 2017 года Тверской суд Москвы приговорил его к девяти годам лишения свободы заочно.
Цепная реакция
В расследовании OCCRP упоминается еще один шведский банк — Nordea Bank. В докладе отмечают, что через него провели примерно 700 миллионов евро, и еще около 200 миллионов евро — через его финские отделения. Из-за этих обвинений акции банковской группы Nordea упали почти на семь процентов, позднее отыграв только часть потерь.
В причастности к "Тройке-прачечной" уличили и нидерландские банки. В результате бумаги одного из крупнейших фининститутов страны ABN Amro просели на пять процентов, а финансового конгломерата ING Group — на 2,8 процента.
По данным голландского журнала De Groene Amsterdammer, журналисты которого участвовали в расследовании OCCRP, "Тройка-прачечная" использовала счета в крупнейших голландских банках для перевода денег из России. Так, около 190 миллионов евро прошло через подразделение ABN Amro, которое позже стало частью Royal Bank of Scotland. А около 43 миллионов поступили на счет компании Heesen Yachts в Rabobank в качестве оплаты за строительство двух яхт.
В списке вновь оказалась и крупнейшая немецкая кредитная организация — Deutsche Bank. По информации Süddeutsche Zeitung, тоже опубликовавшей результаты расследования OCCRP, с 2003 по 2017 год из Deutsche Bank на счета "Тройки-прачечной" перекачали более 889 миллионов долларов. Немцы уже были замешаны в скандале с отмыванием средств в Danske Bank.
Что дальше
Эксперты отмечают: падение акций европейских банков отражает первую эмоциональную реакцию инвесторов. Между тем подтвердить обвинения весьма непросто. Для этого необходимо как минимум доказать криминальное происхождение денег, о которых идет речь.
Кроме того, юридическая суть легализации средств подразумевает наличие прямого умысла, то есть банк должен достоверно знать о преступном происхождении денег и понимать, что те или иные финансовые операции совершаются именно для сокрытия этого факта.
То есть для каких-то правовых действий как банков, так и владельцев денег необходимо выявить первоначальное преступление, принесшее незаконный доход, и причастность к этому преступлению конкретных лиц. Без этого все заявления OCCRP бессильны — из-за принципа презумпции невиновности. Так что если банкиры не бросятся каяться в грехах, как это сделали Danske Bank и Swedbank, скандал скоро затихнет и акции вернутся к прежним котировкам.
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Компании , Уильям Браудер , Данске банк , ДОЙЧЕ Банк , Королевский банк Шотландии , Нордеа Банк , РИА Новости
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