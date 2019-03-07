Премия за победу над Россией: Украина гонит главу «Нафтогаза»

Премия за победу над Россией: за что гонят главу «Нафтогаза»

Кабмин Украины отказался продлить контракт с действующим главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым и объявил конкурс на замещение этой должности. Киев критикует руководство компании за высокие премии. В ответ Коболев пообещал отдать зарплату на благотворительность. Как борьба за кресло главы «Нафтогаза» связана с выборами на Украине и спором с «Газпромом» , — читайте в материале «Газеты.Ru»

Нешуточные страсти разгораются в Киеве вокруг кресла председателя правления «Нафтогаза Украины». Правительство не хочет продлевать контракт с действующим руководством компании, так как считает неприемлемыми прописанные в договоре условия оплаты труда и различные вознаграждения.

Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 6 марта заявил, что новый руководитель государственной газовой корпорации будет выбран на конкурсной основе. После этого на сайте кабмина появилось официальное сообщение о том, что объявлен открытый конкурс на должность председателя правления «Нафтогаза».

«Конкурс стартует 23 марта — на следующий день после окончания контракта действующего главы нефтегазовой компании. Конкурсный отбор продлится в течение 30 календарных дней», — уточняется в сообщении.

Спустя менее двух часов на сайте «Нафтогаза» появилось сообщение о скором брифинге Андрея Коболева, где ему пришлось оправдываться за размер своих бонусов.

Напомним, что себе в заслугу руководство компании приписало победу в Стокгольмском арбитраже над «Газпромом». По итогам рассмотрения двух встречных исков суд постановил, что украинская компания должна российской $2 млрд, а российская украинской — $4,56 млрд То есть «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд Однако российская монополия отказалась признать решение суда и оспорила его в апелляционной инстанции.

Факт отсутствия денег и подвижек в переговорах с «Газпромом» не помешал руководству «Нафтогазу» назначить премиальные выплаты самому Кобелеву и 40 сотрудникам. Себе топ-менеджеры решили начислить премию в размере 1% именно с $4,56 млрд

Такое решение утвердил наблюдательный совет компании и даже после критики со стороны правительства отказался его пересматривать.

В итоге топ-менеджеры получили $45,6 млн, из которых, по информации украинской прессы, Коболеву досталось $7,9 млн Их он перевел маме в США.

«Я перевел деньги маме в Америку. Она там живет с 2006 или 2008 года, больше десяти лет точно», — сказал он.

Гройсман долго возмущался по этому поводу и требовал пересмотра контракта с предправления «Нафтогаза», чтобы избежать начисления «фантастических бонусов».

6 марта украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на обращение главы наблюдательного совета «Нафтогаза» Клер Споттисвуд к премьеру Владимиру Гройсману сообщило, что кроме месячного должностного оклада в 2,082 млн грн руководителю НАК «Нафтогаз Украины» в 2019 году предлагается выплатить еще ряд премий в процентах к месячной и годовой зарплатам.

По подсчетам экспертов, среднегодовая зарплата руководителя НАКа должна составить 10,514 млн грн ($392,8 тыс.), а всего в 2019 г. вместе с премиями — 126 млн 169 тыс. 200 грн ($4,6 млн). Если же к этой сумме приплюсовать заложенную набсоветом «Нафтогаза» премию за Стокгольмский арбитраж — это 216 млн грн ($8 млн), то годовой доход главы правления НАКа вырастет до 342 млн грн ($12,7 млн), и тогда его среднемесячная зарплата составит 28,5 млн грн ($1,06 млн), пишет издание. При этом набсовет выступает за продление контракта Коболева еще на три года. На сайте издания приводятся копии документов.

Сам Андрей Коболев на брифинге опроверг информацию о размере своей зарплаты и бонусах и при этом заверил, что не сам ее назначает.

«И если будет принято решение уменьшить мне зарплату, я его приму», — заверил он, добавив, что все равно планировал все выплаты за 2019 год направить на благотворительность.

По словам главы «Нафтогаза», его зарплата «не есть точка противостояния». На самом деле, уверен он, развернутая кампания вызвана, в первую очередь, переговорами с Москвой о судьбе транзита российского газа через украинскую ГТС после 2019 года.

В этот же день информагентство «Украинские новости» со ссылкой на служебные записки исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко сообщило о раскрытии коррупционной схеме в компании.

По версии издания, частная структура «ЭРУ Трейдинг», принадлежавшая ранее руководителю газового направления «Нафтогаза» Андрею Фаворову, получала газ «по цене, заниженной в некоторых случаях почти на 1 тыс. гривен за 1 тыс. куб. м». Компания «ЭРУ Трейдинг», полагает издание, могла заработать на этих операциях $2,2 млн Витренко обратился за разъяснениями к главе наблюдательного совета «Нафтогаза» Клэр Споттисвуд, чтобы «разобраться в ситуации и не допустить подобных конфликтов интересов», отметив, что «все вышеприведенное дает основание считать, что компания не в состоянии управлять таким конфликтом интересов, который соответственно может привести к значительным необоснованным финансовым потерям».

Газовая тема на Украине всегда была сильно политизирована. Ее обострение сейчас часть экспертов связывает с президентскими выборами, намеченными на 31 марта.

Политолог Дмитрий Перлин сомневается, что между конкурсом на должность главы «Нафтогаза» и президентскими выборами есть прямая связь. Все соцопросы показывают, что скорее всего одним туром выборы президента в этом году не ограничатся, так что спустя две недели после 31 марта будет второй тур, кроме того, пройдет время до инаугурации и вступления в должность. В такой ситуации конкурс не имеет явной политической подоплеки, полагает политолог.

«Скорее это можно рассматривать как попытку решения коммерческих вопросов, попытку продавить лояльного тому же Гройсману бизнесмена, который займет место Коболева», — добавил Перлин.

В то же время, учитывая громкий скандал, связанный с премией Коболеву, действующий президент Петр Порошенко может использовать эту ситуацию в своих целях, демонстрируя таким образом борьбу с коррупцией.

Коболев возглавил «Нафтогаз» 26 сентября 2014 года. Он начинал работать в украинском подразделении консалтинговой и аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC), а в «Нафтогаз» пришел в 2002 г., где до 2010 года трудился на разных должностях, включая советника председателя правления. В 2010 г. Коболев был советником в инвестиционной AYA Securities, а в 2014 г. вернулся в «Нафтогаз» уже на должность руководителя компании.

Помимо бонусов и премий у правительства Украины накопилось к нему немало претензий. В их числе затормозившаяся реформа — выделение из компании газотранспортной части в отдельное юридическое лицо, а также отсутствие прогресса в росте добычи газа в стране и его эффективного потребления.

Недавно премьер Гройсман признал, что программа 20/20, предусматривающая поэтапное наращивание добычи и снижение потребления газа в стране до 2020 года провалилась.

Вместо ожидаемых 16,5 млрд куб. м. в 2018 году монополия обеспечила только 15,5 млрд куб м., из которых на товарный газ пришлось только 14,1 млрд кубометров. А окончательное завершение разделения компании и вовсе откладывается за горизонт 2020 года.