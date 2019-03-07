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Кабмин выделит почти 3 млрд рублей для замены крыла МС-21 из-за санкций 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: РИА Новости
После введения американских ограничительных мер в декабре прошлого года иностранные поставщики вышли из проекта.
Санкции были наложены на компании «Аэрокомпозит» и НПО «Технологии», пояснили РБК в аппарате вице-премьера Юрия Борисова, курирующего оборонно-промышленный комплекс.
Компоненты для композитного крыла до последнего времени поставляли американская Hexcel и японская Toray Industries.
В Объединённой авиастроительной корпорации заявили, что разработка технологии изготовления композитных конструкций из российских материалов ведётся с 2014 года.
Сам проект МС-21 до 2025 года оценивается в 465 миллиардов рублей. Пока построено два опытных самолёта.
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