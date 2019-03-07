Кабмин выделит почти 3 млрд рублей для замены крыла МС-21 из-за санкций

После введения американских ограничительных мер в декабре прошлого года иностранные поставщики вышли из проекта.

Компоненты для композитного крыла до последнего времени поставляли американская Hexcel и японская Toray Industries.

Объединённой авиастроительной корпорации заявили, что разработка технологии изготовления композитных конструкций из российских материалов ведётся с 2014 года.

Сам проект МС-21 до 2025 года оценивается в 465 миллиардов рублей. Пока построено два опытных самолёта.