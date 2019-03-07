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Газпром начал стройку первой станции ТЭС за рубежом 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Входящий в структуру Газпрома «Газпром энергохолдинг» начал стройку первой станции для группы теплоэлектростанции (ТЭС) за рубежом — в сербском городе Панчево.
Ее мощность должна составить около 200 МВт, передает ТАСС с посвященной началу строительства церемонии.
«ТЭС Панчево станет первым проектом группы «Газпром энергохолдинг», реализованном за пределами Российской Федерации, и первой парогазовой электростанцией Республики Сербии», — сообщается в материалах к мероприятию.
ТЭС строят рядом с нефтеперерабатывающим заводом Панчево, владельцем которой является дочерняя компания «Газпром нефти» — «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS).
Тепловую энергию с ТЭС планируют направить на обеспечение потребностей НПЗ Панчево. Также ее собираются реализовывать на рынке электроэнергии Сербии и соседних стран.
Введение в эксплуатацию ТЭС Панчево запланировано на 2020 год.
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