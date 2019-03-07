Володин предложил разрешить Кудрину проверять «дочки» госкорпораций

Спикер Госдумы внёс законопроект о распространении контроля аудиторов на структуры, имеющие отношение к российским государственным корпорациям.

Законопроектом предлагается также наделить Счётную палату правом контролировать юрлица в части использования ими субсидий из федерального бюджета.