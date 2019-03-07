Спикер Госдумы внёс законопроект о распространении контроля аудиторов на структуры, имеющие отношение к российским государственным корпорациям.
Вячеслав Володин и его первый заместитель Александр Жуков считают, что Счётная палата должна получить право проверять любые компании, в которых госкорпорациям и публично-правовым компаниям принадлежит хоть какая-либо доля. Как поясняет РБК, сейчас в российском законодательстве сложилась ситуация, когда сами госкорпорации подпадают под аудит, а их «дочки» — нет.
Издание уточняет, что в случае принятия соответствующего закона ведомство Алексея Кудрина сможет проверять дочерние структуры таких госкорпораций, как ВЭБ.РФ, «Роскосмос», «Ростех», «Роснано», «Росатом», Агентство по страхованию вкладов, а также публично-правовых компаний и госкомпаний, включая «Автодор».
Законопроектом предлагается также наделить Счётную палату правом контролировать юрлица в части использования ими субсидий из федерального бюджета.