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В США арестован сооснователь OneCoin Константин Игнатов 

Вести.Ru + ещё 4 26 минут назад
Фото: Вести.Ru
Минюст США предъявил обвинение в мошенничестве сооснователю компании OneCoin болгарину Константину Игнатову. Вместе с ним была задержана его сестра Ружа Игнатова, которая занимала пост главы компании до середины 2018 года. Прокуроры считают Игнатовых виновными в создании "криптовалютной пирамиды". Константина Игнатов арестовали 6 марта этого года в аэропорту Лос-Анджелеса, пишет РИА Новости.
По данным ФБР, миллионы людей по всему миру вложили миллиарды долларов в мошенническую криптовалюту, которая ничего не стоит.
Компанию OneCoin Ltd. основали в Софии в 2014 году.
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