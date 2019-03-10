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Импортозамещение: экспатов в совете директоров Sollers заменят россияне 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Иностранцы покидают топ-менеджмент Sollers. Как пишут «Ведомости», в списке кандидатов в новый совет директоров не оказалось бывших топ-менеджеров из компаний Daimler, Fiat, Ford и Jaguar Land Rover. Им на смену придут российские управленцы.
В российскую группу Sollers входят Ульяновский автомобильный завод и Заволжский моторный завод. Компания выпускает внедорожники УАЗ, SsangYong, а также бензиновые и дизельные двигатели ЗМЗ. Кроме этого, во Владивостоке организовано производство автомобилей Mazda CX5 и Mazda 6 в рамках СП Mazda Sollers. В ближайшее время совместно с Isuzu планируется построить завод полного цикла для выпуска коммерческих автомобилей.
Но главной автомобильной площадкой остается СП Ford Sollers. Заводы находятся в Елабуге, Набережных Челнах и Всеволожске. Модель Ford Focus, флагман предприятия, когда-то была одной из самых продаваемых в России. Сейчас она не входит даже в первую двадцатку. Мощности завода во Всеволожске загружены менее чем наполовину.
Ситуация совсем не та, что была на момент создания СП в 2011 году, и сейчас в присутствии в совете директоров именитых иностранцев нет никакой необходимости, говорит аналитик «ВТБ Капитал» Владимир Беспалов:
Владимир Беспалов, аналитик «ВТБ Капитал»: «В момент, когда компания осуществляла IPO, естественно, присутствие иностранных представителей в совете директоров было очень важно прежде всего для иностранных миноритарных акционеров. Сейчас, наверное, актуальность этого несколько снизилась. В первую очередь это связано с тем, что многие проекты совместных предприятий более или менее устоявшиеся, и, я думаю, дальше в этом направлении компания пока двигаться не будет, будут развиваться те проекты, которые уже есть, и надо будет как-то принимать решение, как дальше работать. Здесь прежде всего речь идет о предприятии Ford Sollers, но есть и другие проекты, которые в принципе развиваются достаточно неплохо, и, я думаю, там каких-то особых вопросов нет».
Все намного проще, считает автоэксперт Игорь Моржаретто: экспаты слишком дорого стоят, а денег сейчас мало, поэтому и решили в новый совет директоров их не приглашать.
Игорь Моржаретто, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат»: «Если первоначально СП Ford Sollers традиционно возглавлял американец, то теперь уже довольно давно во главе совместного предприятия у нас стоит россиянин. Содержание экспата обходится в России дико дорого. Зачем возить каких-то варягов, если свои понимают специфику не хуже и уже давно научились управлять крупным международным бизнесом?»
Агентство Reuters 5 марта со ссылкой на свои источники сообщало, что Ford обсуждает возможность закрытия двух основных заводов — в Ленинградской области и Татарстане. В то же время появилось официальное заявление о том, что Ford Sollers рассматривает варианты реструктуризации бизнеса в России. Согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса, в начале года продажи марки Ford в России упали на 45%.
В списке кандидатов в новый совет директоров Sollers также не оказалось бывшего замминистра промышленности и торговли Андрея Дементьева и Рубена Варданяна, который возглавляет совет директоров компании с 2016 года.
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Комментарии
Компании , Рубен Варданян , Андрей Дементьев , Игорь Моржаретто , Владимир Беспалов , Заволжский моторный завод , Ульяновский автомобильный завод , ВТБ Капитал , Sollers , Ford , Ведомости , Reuters
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