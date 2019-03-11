Фатальный недолет: что будет с новым Boeing

Катастрофа Boeing 737 Max в Эфиопии стала серьезным ударом по авиапроизводителю. Корпорация отказалась от презентации своего нового Boeing 777X. Ряд авиакомпаний в Китае, Европе и других континентах приостанавливают эксплуатацию лайнеров этого типа.

Boeing не будет проводить презентацию своего новейшего самолета Boeing 777X 13 марта, как это планировалось ранее. После катастрофы в Эфиопии лайнера Boeing 737 Max корпорация приняла решение отложить «знакомство с миром» нового широкофюзеляжного самолета.

«Мы будем изучать возможность отметить дебют нового самолета в ближайшем будущем», — пояснили агентству Reuters в корпорации.

На сайте Boeing размещено сообщение о том, что техническая группа Boeing отправится на место крушения для оказания технической помощи под руководством Бюро по расследованию авиационных происшествий в Эфиопии и Национального совета по безопасности на транспорте США.

«Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям и близким пассажиров и членов экипажа и готовы поддержать команду Ethiopian Airlines», — говорится в сообщении.

Самолет Boeing 737 Max 8 направлялся из Аддис-Абебы в Найроби и разбился в Эфиопии 10 марта. Все 157 человек, включая восемь членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. Среди них были граждане 33 стран, включая трех россиян, 19 сотрудников ООН

Это стало второй катастрофой для лайнеров Boeing 737 Max 8 за последние полгода. 29 октября 2018 года такой же Boeing разбился в Индонезии близ Джакарты. При том, что эксплуатация данного типа самолетов началась лишь в 2017 году. Лайнеры серии Max должны были заменить серию Boeing 737 Next Generation. Лайнер 737 MAX стал самым продаваемым самолетом в истории Boeing. Число заказов на него по всему миру уже превысило 5000 единиц.

Согласно данным производителя, среди покупателей самолетов MAX нового поколения — 7, 8 и 9 — авиакомпании, включая российские S7 , «Якутские авиалинии», «Аэрофлот» , китайские AirChina, China Airlines, а также Катарские авиалинии, Flydubai, United Airlines и другие. Ранее о планах дополнить свой авиапарк самолетами Boeing 737MAX8 заявлял лоукостер «Победа».

«Специалисты авиакомпании внимательно следят за расследованием и находятся в постоянном диалоге с производителем. Пока никаких рекомендаций от Boeing о необходимости приостановки полетов на Boeing 737MAX в авиакомпании не поступало», — прокомментировали в пресс-службе S7.

Однако ряд авиакомпаний уже завили о приостановке полетов этого судна.

Временно полеты на Boeing 737 Max 8 приостановили Ethiopian Airlines, британская Cayman Airways. Приостановить полеты лайнеров такого типа до выяснения причин аварии распорядились и власти КНР. По данным Reuter, в КНР эксплуатируется порядка 60 самолетов Boeing 737 MAX.

«После трагического происшествия … Ethiopian Airlines решила приостановить полеты всех Boeing 737 MAX 8, начиная со вчерашнего дня — 10 марта 2019 года — до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении компании в Twitter.

Хотя пока причина катастрофы все еще не известна, такой шаг сделан «в качестве дополнительной меры предосторожности», уточнил авиаперевозчик.

О том, что с самолетами MAX не все гладко стало понятно в ноябре в ходе расследования причин индонезийской трагедии. Расшифровка данных с самописцев показала, что во время рокового полета индонезийский экипаж более двадцати раз предотвращал опускание носа самолета, которое вызывала автоматическая система, установленная на этом новом типе самолета. Речь идет о системе MCAS (maneuvering characteristics augmentation system). На прежних версиях своих самолетов Boeing ее не устанавливал, а о том, что она теперь есть на MAX корпорация уведомила авиакомпании лишь после трагедии в Индонезии.

Эта система автоматически опускает нос самолета вниз, если считает, что он задран слишком высоко, и таким образом предотвращает сваливание — резкое падение подъемной силы из-за срыва потока. Однако в случае нештатной ситуации нос лайнера из-за этой особенности может опуститься так, что пилот не сможет выровнять самолет и он уйдет в пике даже при ручном управлении.

«С их стороны было глупым шагом установить систему на самолеты и не уведомить об этом пилотов, которые управляют этими самолетами», — заявил тогда председатель комиссии по безопасности в ассоциации Allied Pilots Association (APA, включает около 15 тыс. авиакомпаний) Майк Майклз.

Эксперты полагают, что вторая катастрофа за полгода может серьезно отразиться на репутации перевозчика. После первой трагедии в Индонезии акции концерна торговались на 10% ниже исторических максимумов.