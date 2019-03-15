Россия запретила полеты Boeing 737 Max после катастрофы в Эфиопии

29 октября 2018 года в авиакатастрофе возле Джакарты погибли 189 человек (181 пассажир и 8 членов экипажа). Это была первая катастрофа в истории семейства Boeing 737 Max и одна из крупнейших по количеству жертв в истории всех «Боингов». Спустя пять месяцев, 10 марта 2019 года, в катастрофе Boeing 737 Max 8 в Эфиопии погибли 159 человек из 35 стран.

Александр Нерадько. Такая обширная география трагедии и подозрения в сходстве случившегося в Эфиопии с тем, что произошло в Индонезии, вызвали волну, практически даже цунами приостановки полетов разбившихся моделей самолетов. За два дня более 30 авиакомпаний отказались от использования этих лайнеров. Около 50 стран закрыли для них свое воздушное пространство. Россия присоединилась к ним только 14 марта. О закрытии воздушного пространства объявил глава Росавиации

Минтрансе тем временем назвали причины крушений семейства самолетов Boeing. «Намечается такая ярко видимая ситуация, что именно недостатки разработки и сертификации воздушного судна привели к тем двум катастрофам, которые произошли с новейшей моделью Boeing. Для нас это должно быть сигналом к выстраиванию очень качественной системы сертификации авиационной техники», — заявил замглавы министерства Александр Юрчик на заседании коллегии Росавиации в четверг.

Пилот разбившегося самолета Ethiopian Airlines перед катастрофой сообщал о наличии проблем с управлением и говорил диспетчерам на земле, что намерен вернуться в аэропорт вылета. Однако он не обозначил никаких технических неисправностей или внешних воздействий. Проблемы с управлением лайнером стали причиной катастрофы и в Индонезии, где тоже не было выявлено технических неисправностей и внешних воздействий. Причем и в Эфиопии, и в Индонезии самолетами управляли опытные экипажи.

Однако сам концерн и США сопротивлялись до последнего. Руководство Boeing уверяло, что с этими самолетами все в порядке, и отказывалось приостанавливать их полеты в Штатах. Такая логика объяснима тем, что компания хотела, как лучше, не оценив резонанса.

Хотя акции концерна уже обваливались на бирже из-за приостановки полетов в десятках других государств. 13 марта в ситуацию вмешался лично президент Дональд Трамп , которого буквально за день-два до этого заверили в безопасности лайнеров. Он объявил, что США приостанавливают все полеты самолетов Boeing 737 Max 8 и Max 9. Показательно, что после этого заявления акции авиапроизводителя обвалились на бирже всего на 3% — меньше, чем накануне.

Решение Трампа продублировало своим запретом Федеральное авиационное управление США (FAA). И только после этого руководство корпорации согласилось приостановить полеты самолетов этого типа. При этом в официальном заявлении авиаконцерн продолжает настаивать на том, что проблем с системой управления в самолетах нет.

Теперь по всему миру на земле стоит 371 самолет Boeing 737 Max 8 и Max 9. Что будет с заказами на сотни других машин, которые должны быть поставлены авиакомпаниям, неизвестно. Boeing 737 MAX — самый продаваемый самолет в истории Boeing, к настоящему времени на него получено более 5000 заказов. Проблемы с этим семейством для покупателей могут означать необходимость экстренно менять бизнес-планы, сокращать направления, успокаивать клиентов. Для самого Boeing, который уже потерял $25 млрд капитализации, ситуация грозит колоссальными потерями: так, норвежская Norwegian Air уже объявила о намерении требовать компенсацию за приостановку эксплуатации 737 Max 8.

В США — самой «летающей» стране — эти самолеты используют три авиакомпании: United Airlines, American Airlines и Southwest Airlines. Привычка признавать проблемы и ошибки — не в характере ни самих США, ни ее крупнейших корпораций. Хотя до этого по меньшей мере пять раз пилоты различных авиакомпаний писали отчеты о проблемах с управлением Boeing 737 Max 8. В современных самолетах акцент в управлении вообще делается на автоматику, а пилоты в основном лишь должны следить за правильной работой автоматических бортовых систем. Такая автоматизация во многом объяснима желанием исключить «человеческий фактор». Но самолеты стали «слишком сложными» для людей, заявил Трамп.

Понятно, что Boeing не хочет финансовых и репутационных потерь. Но отказ приостанавливать полеты и разбираться по существу после отчетов пилотов и двух катастроф стал бы куда более мощным ударом и по концерну, и по всей пассажирской авиации.

В отличие от автомобилей, пассажирские самолеты в мире производит не так много государств — США, Россия, Китай, Канада и прочие. Ну, и конечно ЕС как коллективный производитель в лице авиаконцерна Airbus. При этом Boeing и Airbus занимают абсолютно доминирующее положение в мире на рынке пассажирских авиаперевозок. Их самолеты есть в парках практически всех государств мира. И конструктивные дефекты в этих лайнерах сразу вызывают проблемы — без преувеличения — по всему миру.

К тому же в случае с авиацией необходимо учитывать массовый иррациональный человеческий страх перед этим видом транспорта. Хотя в автокатастрофах гибнет намного больше людей, чем в авиационных происшествиях, самолетов люди боятся гораздо сильнее. Мы не понимаем, как «это» летает, чувствуем в воздухе свою абсолютную беспомощность. Кабина автомобиля кажется нам вполне обычной и привычной, да и передвигаться по земле нам психологически комфортнее. Аэрофобию могут вызывать не только малейшие подозрения в неисправности самолетов — достаточно вспомнить, как после терактов в США в сентябре 2001 года или авиационных терактов в России многие люди боялись садиться в самолет с женщинами в хиджабах.

Этот страх уловили журналисты и эксперты, которые после катастрофы в Эфиопии писали инструкции, как проверить тип самолета, поставленного на ваш рейс. Этот страх, несомненно, был очевиден и для авиавластей США, и для местных авиакомпаний сразу же после катастрофы. Но они держались до последнего.

Именно наш страх перед самолетами и резонанс, который вызывает в мире любая авиакатастрофа — главная причина, по которой любой ответственный авиапроизводитель и власти любой страны обязаны приостанавливать полеты, разбираться в причинах и успокаивать людей.

При этом если отзыв из-за конструктивных дефектов десятков автомобилей крупнейшими автоконцернами давно стал рутиной и случается часто, то в случае с самолетами это редкость и шок.

Понятно, что Boeing продолжит царствовать на рынке мировых пассажирских авиаперевозок — полностью заместить его самолеты подавляющему большинству стран мира в обозримом будущем просто нечем. Но, пожалуй, еще никогда вопросы этики и ответственности критически важной для мира компании не стояли так остро. Boeing просто обязан детально разобраться в причинах авиакатастроф и представить исчерпывающие объяснения. И не исключено, что даже в случае доказательства вины пилотов, простого стечения обстоятельств производителю просто не поверят — осадок от первых дней после эфиопской катастрофы уже остался.

Впрочем, понятно, что все это — лишь красивые слова. В погоне за сверхприбылью большой бизнес слишком часто преступно и безответственно забывает о том, что эти деньги приносят ему клиенты — такие же люди, как и сами владельцы бизнеса.