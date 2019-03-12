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В Сингапуре временно прекратили использование Boeing 737 MAX 

РИА Новости + ещё 92 1 час назад
Управление гражданской авиации Сингапура (CAAS) временно прекратило использование Boeing 737 MAX после крушение самолета этого типа в Эфиопии, говорится в заявлении, опубликованном на сайте управления.
"Управление гражданской авиации Сингапура (CAAS) временно прекращает полеты самолетов всех видов Boeing 737 MAX в Сингапур и оттуда в свете двух фатальных катастроф с участием Boeing 737 MAX менее, чем за пять месяцев", — заявили в управлении.
Отмечается, что временный запрет на использование вступит в силу с 14.00 по местному времени (09.00 мск) 12 марта 2019 года.
В управлении сообщили, что постараются сократить неудобства, которые могут возникнуть в результате отмены эксплуатации подобных самолетов. При этом организация следит за ситуацией и собирает информацию о возможных рисках в случае продолжения использования лайнеров такого типа.
Утром в воскресенье самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших — представители 35 стран, включая троих россиян. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев: 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.
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