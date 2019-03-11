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РСПП проведет Неделю российского бизнеса 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) с 11 по 15 марта проведет ежегодную Неделю российского бизнеса — ключевое мероприятие, на котором формируются и обсуждаются предложения по актуальным направлениям взаимодействия государства и бизнеса, говорится в сообщении РСПП.
В рамках XII Недели российского бизнеса планируется проведение конференций и круглых столов по важнейшим экономическим проблемам. В рамках недели пройдут ежегодный съезд РСПП, форум по цифровой трансформации, форум институтов развития, налоговый форум, конференция по экологической и промышленной безопасности, а также форум по социально-трудовым отношениям.
В ходе НРБ представители бизнеса и власти обсудят вопросы налоговой и финансовой систем, инвестиционного климата, рынка труда, социальных инвестиций, устранения административных барьеров и другие.
Участниками мероприятий НРБ-2019 по традиции станут заместители председателя правительства РФ, представители администрации президента РФ и Федерального собрания РФ, главы ключевых министерств и ведомств, члены бюро правления РСПП, руководители региональных отделений и отраслевых объединений РСПП.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Недели российского бизнеса.
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Компании , Администрация Президента РФ , Национальный резервный банк , Российский союз промышленников и предпринимателей , Правительство РФ , РИА Новости
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