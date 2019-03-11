РСПП проведет Неделю российского бизнеса

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) с 11 по 15 марта проведет ежегодную Неделю российского бизнеса — ключевое мероприятие, на котором формируются и обсуждаются предложения по актуальным направлениям взаимодействия государства и бизнеса, говорится в сообщении РСПП.

В рамках XII Недели российского бизнеса планируется проведение конференций и круглых столов по важнейшим экономическим проблемам. В рамках недели пройдут ежегодный съезд РСПП, форум по цифровой трансформации, форум институтов развития, налоговый форум, конференция по экологической и промышленной безопасности, а также форум по социально-трудовым отношениям.

В ходе НРБ представители бизнеса и власти обсудят вопросы налоговой и финансовой систем, инвестиционного климата, рынка труда, социальных инвестиций, устранения административных барьеров и другие.