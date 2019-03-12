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Европарламент призвал остановить проект «Северный поток — 2» 

Парламентская газета + ещё 27 2 часа назад
Фото: © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
В ходе пленарной сессии в Страсбурге Европарламент проголосовал за резолюцию о политических отношениях Евросоюза и России, в которой содержатся предложения остановить реализацию проекта «Северный поток — 2», предусмотреть расширение санкций, ограничить доступ Москвы к финансам и технологиям, а также больше не считать РФ стратегическим партнёром, сообщает РИА «Новости».
«Переходим к голосованию по документу в целом. Документ одобрен», — сказала председатель сессии.
За документ проголосовали 402 депутата, против выступили 163, а 89 воздержались.
Проект резолюции в марте внесла на голосование евродепутат от Латвии Сандра Калниете. В нём содержится формулировка о том, что Евросоюз должен быть готов принять дальнейшие ограничительные меры, в том числе адресные персональные санкции и ограничить доступ к технологиям и финансам, «если нарушение Россией международного права будет продолжаться».
Также в документе был зафиксирован призыв к Еврокомиссии и европейской дипломатической службе безотлагательно разработать законодательные предложения по общему для Евросоюза «закону Магнитского», «которые позволили бы ввести визовые запреты и точечные санкции». Речь, в частности, идёт о «блокировании собственности и имущественных интересов в пределах юрисдикции Евросоюза в отношении отдельных лиц». Также предлагается составить соответствующий «санкционный список».
Кроме того, в тексте резолюции содержится утверждение, что «Северный поток — 2» усиливает зависимость Евросоюза от поставок российского газа, угрожает его внутреннему рынку и не соответствует энергетической политике сообщества или его стратегическим интересам, и поэтому проект нужно остановить.
Также в документе указывается, что «в нынешних обстоятельствах Россия больше не может считаться „стратегическим партнёром“, а в связи с тем, что принципы, прописанные в соглашении о сотрудничестве и партнёрстве „более не соблюдаются“, то этот договор „следует пересмотреть“. Депутаты Европарламента зафиксировали в резолюции призыв к странам Евросоюза к „дальнейшей координации и согласованию“ их внешней политики в отношении Москвы.
При этом в резолюции говорится, что Евросоюз по-прежнему открыт для укрепления отношений и хотел бы вернуться к сотрудничеству с Москвой, „когда российские власти выполнят свои международные и юридические обязательства“.
"Нынешние разногласия и конфронтация между Евросоюзом и Россией не отвечают интересам ни одной из сторон; каналы связи должны оставаться открытыми, несмотря на разочаровывающие результаты; новое разделение континента ставит под угрозу безопасность Евросоюза и России", — указывается в документе.
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