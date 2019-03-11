Компания Boeing отложила презентацию нового самолета

Американская корпорация Boeing отменила запланированную на 13 марта презентацию широкофюзеляжного самолета Boeing 777X. Это связано с авиакатастрофой, произошедшей в минувшее воскресенье в Эфиопии.

Напомним, Boeing 737-800 MAX, принадлежащий компании Ethiopian Airlines, упал спустя шесть минут после вылета из Аддис-Абебы. На борту находились 157 человек, включая восемь членов экипажа. Все погибли.

Точные причины катастрофы пока не установлены. Известно, что ранее у лайнера отмечались проблемы с набором высоты. А незадолго до трагедии командир воздушного судна сообщил диспетчерам о возникновении сложностей с управлением самолетом.