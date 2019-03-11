Американская корпорация Boeing отменила запланированную на 13 марта презентацию широкофюзеляжного самолета Boeing 777X. Это связано с авиакатастрофой, произошедшей в минувшее воскресенье в Эфиопии.
Напомним, Boeing 737-800 MAX, принадлежащий компании Ethiopian Airlines, упал спустя шесть минут после вылета из Аддис-Абебы. На борту находились 157 человек, включая восемь членов экипажа. Все погибли.
Точные причины катастрофы пока не установлены. Известно, что ранее у лайнера отмечались проблемы с набором высоты. А незадолго до трагедии командир воздушного судна сообщил диспетчерам о возникновении сложностей с управлением самолетом.
"Компания Boeing глубоко опечалена аварией рейса N 302. Наша основная задача сейчас поддержать наших клиентов. Мы откладываем презентацию Boeing-777X и связанные с ней мероприятия со СМИ. Мы будем искать возможность представить новый самолет миру в ближайшем будущем", — говорится в пресс-релизе корпорации.