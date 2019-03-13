OMV считает «Северный поток — 2» важным для Европы

Австрийская нефтегазовая компания OMV, которая является одним из партнеров "Газпрома" по "Северному потоку — 2", не комментирует доклад Европарламента по отношениям с Россией, но поддерживает реализацию этого проекта газопровода в Европе. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС официальный представитель компании OMV Андреас Ринфонер.

По словам собеседника агентства, резолюция выражает только позицию Европарламента и является частью политической дискуссии, которую OMV предпочитает не комментировать. "Мы считаем этот проект ["Северный поток — 2"] важным для Европы и полностью его поддерживаем", — отметил Ринфонер.