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OMV считает «Северный поток — 2» важным для Европы 

ТАСС + ещё 9
Фото: Reuters
Австрийская нефтегазовая компания OMV, которая является одним из партнеров "Газпрома" по "Северному потоку — 2", не комментирует доклад Европарламента по отношениям с Россией, но поддерживает реализацию этого проекта газопровода в Европе. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС официальный представитель компании OMV Андреас Ринфонер.
По словам собеседника агентства, резолюция выражает только позицию Европарламента и является частью политической дискуссии, которую OMV предпочитает не комментировать. "Мы считаем этот проект ["Северный поток — 2"] важным для Европы и полностью его поддерживаем", — отметил Ринфонер.
Европарламент ранее одобрил резолюцию по докладу под названием "О политических отношениях между Европейским союзом и Россией", где говорится о необходимости свернуть осуществление проекта строительства газопровода "Северный поток — 2", а Россия более не признается стратегическим партнером Евросоюза.
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Комментарии
Компании , Газпром , ЕС , Европарламент , ИТАР-ТАСС
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