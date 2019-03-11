Чистая прибыль Polymetal по МСФО в 2018 г выросла на 0,3%

Чистая прибыль Polymetal International plc по итогам 2018 года выросла на 0,3% по сравнению с предыдущим годом и составила 355 миллионов долларов по МСФО, говорится в сообщении компании.

Выручка за 2018 год выросла на 3,7% в годовом выражении — до 1,882 миллиарда долларов, в основном за счет роста производства в золотом эквиваленте на 9%, отмечает компания. Скорректированный показатель EBITDA составил 780 миллионов долларов, увеличившись на 4,7. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 41,4% по сравнению с 41% в 2017 году.

Компания подтверждает производственный план на 2018 и 2019 годы в объеме 1,55 миллиона унций и 1,7 миллиона унций золотого эквивалента соответственно. Как и в прошлые годы, за счет сезонного фактора производство в течение предстоящих двух лет традиционно будет выше во втором полугодии, отмечает Polymetal. Ожидается, что денежные затраты в 2018 году составят 650-700 долларов на унцию золотого эквивалента, а совокупные денежные затраты — в среднем 875-925 долларов на унцию.

Совет директоров компании предложил выплатить финальные дивиденды за 2018 год в размере 0,31 доллара за акцию.

"Совет директоров в соответствии с дивидендной политикой компании предложил выплатить итоговые дивиденды в размере 0,31 доллара за акцию (приблизительно 146 миллионов долларов) по результатам года, закончившегося 31 декабря 2018 года, что составляет 50% от скорректированной чистой прибыли за II полугодие 2018 года при соблюдении соотношения чистого долга к скорректированной EBITDA ниже установленного порогового значения 2,5x", — говорится в сообщении.

Дивиденды по итогам первого полугодия 2018 года составляли 0,17 доллара на акцию (также 50% от скорректированной чистой прибыли за полугодие).