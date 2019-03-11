Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.95
$
59.25
74.30
74.48
Прогноз
18.03 – 25.03
$
66.70
75.50
Индексы и котировки Brent
66.23
–0.27 Золото
1296.01
–0.01 РТС
1174.55
+0.01
Динамика валют
EUR / USD
11.03
1.1246
–0.0115
25.02
1.1362
07.03
25.02
13.02

Чистая прибыль Polymetal по МСФО в 2018 г выросла на 0,3% 

Прайм + ещё 7 2 часа назад
Фото: ОАО «Полиметалл»
Чистая прибыль Polymetal International plc по итогам 2018 года выросла на 0,3% по сравнению с предыдущим годом и составила 355 миллионов долларов по МСФО, говорится в сообщении компании.
Выручка за 2018 год выросла на 3,7% в годовом выражении — до 1,882 миллиарда долларов, в основном за счет роста производства в золотом эквиваленте на 9%, отмечает компания. Скорректированный показатель EBITDA составил 780 миллионов долларов, увеличившись на 4,7. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 41,4% по сравнению с 41% в 2017 году.
Компания подтверждает производственный план на 2018 и 2019 годы в объеме 1,55 миллиона унций и 1,7 миллиона унций золотого эквивалента соответственно. Как и в прошлые годы, за счет сезонного фактора производство в течение предстоящих двух лет традиционно будет выше во втором полугодии, отмечает Polymetal. Ожидается, что денежные затраты в 2018 году составят 650-700 долларов на унцию золотого эквивалента, а совокупные денежные затраты — в среднем 875-925 долларов на унцию.
Совет директоров компании предложил выплатить финальные дивиденды за 2018 год в размере 0,31 доллара за акцию.
"Совет директоров в соответствии с дивидендной политикой компании предложил выплатить итоговые дивиденды в размере 0,31 доллара за акцию (приблизительно 146 миллионов долларов) по результатам года, закончившегося 31 декабря 2018 года, что составляет 50% от скорректированной чистой прибыли за II полугодие 2018 года при соблюдении соотношения чистого долга к скорректированной EBITDA ниже установленного порогового значения 2,5x", — говорится в сообщении.
Дивиденды по итогам первого полугодия 2018 года составляли 0,17 доллара на акцию (также 50% от скорректированной чистой прибыли за полугодие).
Прайм: последние новости
Четыре новых российских миллиардера вошли в рейтинг Forbes Банк непрофильных активов присоединил Автовазбанк и закончил консолидацию Volkswagen не может купить долю в "Группе ГАЗ" из-за санкций
Комментарии
Компании , Недвижимость , Экономика
Читайте также
Видео
ЕС отказал в деньгах прибалтийским распильщикам
Экономика Статьи
У богатейшего россиянина насчитали $24 000.000.000
Компании В мире
Сербия отказалась от Запада
Экономика Статьи
США проиграли битву за Европу из-за России
Экономика Статьи
Раскрыта правда о переплатах за ЖКХ
Личный счет
Министерство пустоты: как Орешкин опускает Россию
Экономика Статьи
Новак оценил перспективы «Северного потока-2»
Экономика
Крым лишат бензина
Экономика
Премия за победу над Россией: Украина гонит главу «Нафтогаза»
Компании В мире
Рубль ослабят еще больше
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение