Глава «Лукойла» оценил влияние санкций 

Технологические санкции против российского нефтегазового сектора негативно повлияли на работу «Лукойла» и сферы в целом, но адаптация к ограничениям возможна. Такое мнение в ходе выступления на нефтегазовой конференции CERAWeek в Хьюстоне в понедельник высказал глава компании Вагит Алекперов, передает ТАСС.
По его словам, санкции, в частности, «разрушили» совместный проект с французской Total, затруднили доступ к технологиям. В то же время переход на отечественные технологии позволит адаптироваться к условиям ограничений, сказал он.