Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.96
$
66.23
74.26
74.43
Прогноз
18.03 – 25.03
$
66.50
74.40
Индексы и котировки Brent
66.58
–0.09 Золото
1292.77
+0.02 РТС
1176.71
–0.02
Динамика валют
EUR / USD
12.03
1.1259
–0.0103
25.02
1.1362
08.03
26.02
14.02

Глава «Лукойла» оценил влияние санкций 

BFM.RU + ещё 4 35 минут назад
Фото: globallookpress.com
Технологические санкции против российского нефтегазового сектора негативно повлияли на работу «Лукойла» и сферы в целом, но адаптация к ограничениям возможна. Такое мнение в ходе выступления на нефтегазовой конференции CERAWeek в Хьюстоне в понедельник высказал глава компании Вагит Алекперов, передает ТАСС.
По его словам, санкции, в частности, «разрушили» совместный проект с французской Total, затруднили доступ к технологиям. В то же время переход на отечественные технологии позволит адаптироваться к условиям ограничений, сказал он.
BFM.RU: последние новости
Российский «Еврофинанс Моснарбанк» попал под санкции США за связь с PDVSA Основатель Amazon вновь возглавил рейтинг самых богатых Китай приостановил использование Boeing 737 MАХ
Компании , Вагит Алекперов , Total , Лукойл , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
США решили «насолить» России и Венесуэле
Компании
ЕС отказал в деньгах прибалтийским распильщикам
Экономика Статьи
«Хватит покупать газ у Путина»
Экономика Статьи
У богатейшего россиянина насчитали $24 000.000.000
Компании В мире
США ударят по «Северному потоку-2»
Экономика
Сербия отказалась от Запада
Экономика Статьи
США проиграли битву за Европу из-за России
Экономика Статьи
Министерство пустоты: как Орешкин опускает Россию
Экономика Статьи
Новак оценил перспективы «Северного потока-2»
Экономика
Крым лишат бензина
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение