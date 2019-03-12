Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.96
$
66.23
74.26
74.43
Прогноз
18.03 – 25.03
$
66.50
74.40
Индексы и котировки Brent
66.58
–0.09 Золото
1292.77
+0.02 РТС
1176.71
–0.02
Динамика валют
EUR / USD
12.03
1.1259
–0.0103
25.02
1.1362
08.03
26.02
14.02

Недобросовестные управляющие компании будут штрафовать 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: ПГ / КОНСТАНТИН КАПУНОВ
В России может появиться административная ответственность за управление многоквартирным домом с грубым нарушением лицензионных требований. Максимальный штраф для управляющих компаний может составить до 350 тысяч рублей. Соответствующий законопроект Правительства Госдума планирует рассмотреть в третьем чтении 12 марта на пленарном заседании.
Согласно законопроекту, грубыми нарушениями лицензионных требований будет считаться ненадлежащее содержание общего имущества, повлекшее причинение вреда жизни и здоровью граждан, неготовность дома к осенне-зимнему периоду или невыполнение обязанности по заключению договоров на поставку коммунальных ресурсов для общедомовых нужд. Кроме того, оштрафовать смогут за наличие задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за коммунальные услуги за два расчётных периода или некорректную работу аварийно-диспетчерской службы.
За совершение подобных правонарушений должностные лица заплатят от 100 до 250 тысяч рублей или их ждёт дисквалификация на срок до 3 лет. А для индивидуальных предпринимателей и юрлиц предусмотрен штраф в размере от 300 до 350 тысяч рублей.
Парламентская газета: последние новости
Ethiopian Airlines приостановила полеты Boeing 737 после авиакатастрофы ЦБ предложил изменить порядок признания долгов безнадежными В Севастополе узаконят украинские долгострои
Комментарии
Компании , Госдума
Читайте также
Видео
США решили «насолить» России и Венесуэле
Компании
ЕС отказал в деньгах прибалтийским распильщикам
Экономика Статьи
«Хватит покупать газ у Путина»
Экономика Статьи
У богатейшего россиянина насчитали $24 000.000.000
Компании В мире
США ударят по «Северному потоку-2»
Экономика
Сербия отказалась от Запада
Экономика Статьи
США проиграли битву за Европу из-за России
Экономика Статьи
Министерство пустоты: как Орешкин опускает Россию
Экономика Статьи
Новак оценил перспективы «Северного потока-2»
Экономика
Крым лишат бензина
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение