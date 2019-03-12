Недобросовестные управляющие компании будут штрафовать

В России может появиться административная ответственность за управление многоквартирным домом с грубым нарушением лицензионных требований. Максимальный штраф для управляющих компаний может составить до 350 тысяч рублей. Соответствующий законопроект Правительства Госдума планирует рассмотреть в третьем чтении 12 марта на пленарном заседании.

Согласно законопроекту, грубыми нарушениями лицензионных требований будет считаться ненадлежащее содержание общего имущества, повлекшее причинение вреда жизни и здоровью граждан, неготовность дома к осенне-зимнему периоду или невыполнение обязанности по заключению договоров на поставку коммунальных ресурсов для общедомовых нужд. Кроме того, оштрафовать смогут за наличие задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за коммунальные услуги за два расчётных периода или некорректную работу аварийно-диспетчерской службы.

За совершение подобных правонарушений должностные лица заплатят от 100 до 250 тысяч рублей или их ждёт дисквалификация на срок до 3 лет. А для индивидуальных предпринимателей и юрлиц предусмотрен штраф в размере от 300 до 350 тысяч рублей.