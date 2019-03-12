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На всех Boeing 737 MAX установят новое программное обеспечение 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Новое программное обеспечение будет установлено на всех пассажирских самолетах Boeing 737 MAX в ближайшие недели, говорится в заявлении на сайте компании.
Заявление было опубликовано в связи с катастрофой Boeing 737 MAX в Эфиопии в воскресенье, в результате которой погибли 157 человек.
"Boeing тесно сотрудничает с Федеральным управлением гражданской авиации (США) в области разработки, планирования и сертификации программного обеспечения, и в ближайшие недели оно будет установлено на 737 MAX. Обновление также включает в себя отзывы, полученные от наших клиентов", — отметили в компании.
В Boeing также сообщили, что не позднее апреля на данное программное обеспечение будет выдано разрешение управления гражданской авиации (FAA) вместе с директивой летной годности самолетов такого типа.
В компании подчеркнули, что действующие разрешения от FAA остаются в силе.
Обновление программного обеспечения было начато после катастрофы Boeing 737 MAX в Индонезии в ноябре прошлого года, сообщили в компании. Оно касается усовершенствования системы управления полетом (MCAS), в частности в плане анализа данных об угле атаки и ограничения команды уравновешивания стабилизатора для сохранения набора высоты. Именно неправильная работа MCAS, по признанию Boeing, могла привести к пикированию и падению индонезийского самолета.
Утром в воскресенье самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших — представители 35 стран, включая троих россиян. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев, 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.
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Компании , Видео , Boeing
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