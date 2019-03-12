«Роснефть» будет защищать свои права, если понесет ущерб от заявлений США

"Роснефть" оценивает последствия заявлений США по Венесуэле, в случае выявления ущерба будет защищать свои права, говорится в заявлении российской нефтяной компании.

Во вторник госсекретарь США Майк Помпео обвинил "Роснефть" и ее руководство в покупке нефти у Венесуэлы в обход санкций США.

"Роснефть" оценивает последствия сделанных официальными лицами США заявлений и, в случае выявления ущерба, обратится за защитой своих прав в соответствии с нормами международного права", — говорится в сообщении "Роснефти".

Компания отмечает, что прямой ущерб от санкций США понесли прежде всего американские компании — лидеры нефтяной отрасли США, такие как Chevron, ExxonMobil, Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford, ConocoPhillips.