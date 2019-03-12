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«Роснефть» будет защищать свои права, если понесет ущерб от заявлений США 

РИА Новости + ещё 6 3 часа назад
Фото: РИА Новости
"Роснефть" оценивает последствия заявлений США по Венесуэле, в случае выявления ущерба будет защищать свои права, говорится в заявлении российской нефтяной компании.
Во вторник госсекретарь США Майк Помпео обвинил "Роснефть" и ее руководство в покупке нефти у Венесуэлы в обход санкций США.
"Роснефть" оценивает последствия сделанных официальными лицами США заявлений и, в случае выявления ущерба, обратится за защитой своих прав в соответствии с нормами международного права", — говорится в сообщении "Роснефти".
Компания отмечает, что прямой ущерб от санкций США понесли прежде всего американские компании — лидеры нефтяной отрасли США, такие как Chevron, ExxonMobil, Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford, ConocoPhillips.
"Речь идет о вмешательстве в хозяйственную деятельность компаний на территории суверенных государств и нарушении международного принципа защиты инвестиций", — говорится в заявлении "Роснефти".
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