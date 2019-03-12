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Европейские страны закрыли воздушное пространство для Boeing 737 MAX 8 

Рамблер + ещё 83 2 часа назад
Франция, Великобритания, Германия и Австрия закрыли воздушное пространство для полетов самолетов Boeing 737 MAX. Об отказе от эксплуатации Boeing 737 MAX страны заявили на фоне крушения самолета этого типа в Эфиопии.
Ранее Турецкая авиакомпания Turkish Airlines приостановила полеты Boeing 737 Max с 13 марта.
До этого норвежская авиакомпания Norwegian объявила о прекращении использования своих 18 авиалайнеров Boeing 737 Max. После этого решения авиакомпания развернула следовавший в Тель-Авив Boeing 737 MAX в воздухе и вернула его в Стокгольм.
О приостановке полетов Boeing 737 MAX и его модификаций ранее объявили авиакомпания Ethiopian Airlines, а также ряд африканских и центральноамериканских авиакомпаний. Власти Китая, Индонезии, Вьетнама, Сингапура, Омана, Малайзии и Австралии также распорядились временно прекратить использование этих воздушных судов.
Компании , Turkish Airlines , Boeing
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