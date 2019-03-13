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В МИД назвали бессмысленными угрозы США в адрес «Роснефти» 

RT на русском + ещё 21 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Угрозы Соединённых Штатов в адрес российской компании «Роснефть» за взаимодействие с Венесуэлой бессмысленны в условиях существующих с 2014 года санкций против корпорации. Об этом заявили в МИД России.
«Прозвучавшие угрозы госсекретаря США в адрес корпорации «Роснефть» за взаимодействие с Венесуэлой также бессмысленны. Она и без того с 2014 года находится под санкциями, но продолжает успешно работать», — говорится в комментарии Департамента информации и печати внешнеполитического ведомства.
В министерстве подчеркнули, что значительные убытки от данных ограничительных мер несут, прежде всего, компании США.
Кроме того, в Москве заявили, что внесение российского банка в «чёрный список» и запрет на долларовые операции — это «очередной удар США по собственной валюте».
Отмечается, что данные шаги американского правительства приводят к снижению доверия со стороны мирового сообщества.
Ранее глава Госдепа Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что «Роснефть» продолжает покупать нефть у венесуэльской PDVSA в обход американских санкций.
В российской компании назвали обвинения США беспочвенными и субъективными.
RT на русском: последние новости
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Компании , МИД , Роснефть
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