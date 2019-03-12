«Ростелеком» договорился о покупке всего Tele2

Объединённая телекоммуникационная организация станет крупнейшей по годовой выручке на российском рынке, передаёт «Интерфакс»

В настоящий момент «Ростелеком» владеет 45% ценных бумаг Tele2. Остальные акции принадлежат Tele2 Russia Holding AB, которой в свою очередь владеют ВТБ (50%), Invintel B. V. (40%) и банк «Россия» (10%).

Как ранее писал News.ru, владеющий брендом Tele2 мобильный оператор «Т2 РТК Холдинг» получил по итогам 2018 года чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) в 2,7 млрд рублей. Годом ранее компания понесла убыток в размере 5,5 млрд рублей.