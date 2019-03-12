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Грузия заявила об успешном завершении переговоров с Газпромом 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
Фото: ТАСС
Грузия завершила переговоры с Газпромом об условиях транзита газа в Армению в 2019 году на улучшенных для нее условиях, заявил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Переговоры с Газпромом завершены с учетом требований энергонезависимости Грузии и с улучшением условий контракта», — сказал он на пресс-конференции, не вдаваясь в детали.
По его словам, оба этих принципа, которых придерживалась Грузия на переговорах, «полностью соблюдены».
Ранее Грузия получала за транзит российского газа в Армению 10 процентов от пропущенного по своей территории объема, однако год назад согласилась на монетизацию оплаты. В правительстве тогда признавали, что контракт стал менее выгодным, но отмечали, что были вынуждены заключить его.
Ранее министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Кобулия заявил, что Тбилиси больше заинтересован в сотрудничестве с Газпромом, чем Газпром — с Тбилиси. По его словам, «для Газпрома Грузия не представляет большого интереса, практически ничего здесь он не продает. Коммерчески это нам больше нужно, чем Газпрому».
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Компании , Экономика , Газпром , Деловая газета "Взгляд"
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