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Disney заплатит космическую сумму за 21st Century Fox 

News.ru 37 минут назад
Фото: Reuters
Империя развлечений The Walt Disney Company может приобрести большую часть активов медиахолдинга 21st Century Fox, включая кино— и телестудию, сообщил глава корпорации «Дисней» Роберт Айгер. После заключения сделки, компания Fox сохранит право выпускать продукцию под собственным брендом.
Сумма покупки оценивается почти в $71 млрд Необходимые документы планируют подписать к 20 марта 2019 года, пишет The Hollywood Reporter. Disney станет владельцем National Geographic и 30% в сервисе Hulu.
Ранее News.ru сообщал, что американская компания F5 — один из крупнейших игроков на рынке облачных сервисов — купила российский стартап NGINX. Технологический гигант приобрёл все выпущенные и находящиеся в обращении акции при условии некоторых корректировок.
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