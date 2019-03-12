Disney заплатит космическую сумму за 21st Century Fox

Империя развлечений The Walt Disney Company может приобрести большую часть активов медиахолдинга 21st Century Fox, включая кино— и телестудию, сообщил глава корпорации «Дисней» Роберт Айгер . После заключения сделки, компания Fox сохранит право выпускать продукцию под собственным брендом.

Сумма покупки оценивается почти в $71 млрд Необходимые документы планируют подписать к 20 марта 2019 года, пишет The Hollywood Reporter . Disney станет владельцем National Geographic и 30% в сервисе Hulu.

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