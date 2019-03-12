Официальный представитель компании Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер прокомментировал результаты голосования в Европарламенте по резолюции о политических отношениях ЕС и России, в которой содержатся предложения остановить проект «Северный поток — 2». Об этом сообщает ФАН.
«Европарламент сегодня принял не обязывающую политическую резолюцию о состоянии отношений между ЕС и Россией. Она включает в себя более 50 пунктов по различным элементам этих отношений, один из которых ссылается на «Северный поток — 2», — сказал Мюллер.
По его словам, независимо от политических деклараций, реализация этого проекта регулируется обязательной правовой базой, также сформированной Европарламентом.
Как отметил Мюллер, прогноз спроса на газ в Европе — убедительный аргумент в пользу таких инвестиций, которые полностью совместимы с продолжающимся импортом газа по существующим маршрутам.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с «Невскими новостями» оценил заявление министра энергетики США Рика Перри о том, что Вашингтон рассматривает дополнительные санкции в отношении проекта «Северный поток — 2».