В Nord Stream 2 AG ответили на призыв ЕП по «Северному потоку — 2»

Официальный представитель компании Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер прокомментировал результаты голосования в Европарламенте по резолюции о политических отношениях ЕС и России, в которой содержатся предложения остановить проект «Северный поток — 2». Об этом сообщает ФАН.

«Европарламент сегодня принял не обязывающую политическую резолюцию о состоянии отношений между ЕС и Россией. Она включает в себя более 50 пунктов по различным элементам этих отношений, один из которых ссылается на «Северный поток — 2», — сказал Мюллер.

По его словам, независимо от политических деклараций, реализация этого проекта регулируется обязательной правовой базой, также сформированной Европарламентом.

Как отметил Мюллер, прогноз спроса на газ в Европе — убедительный аргумент в пользу таких инвестиций, которые полностью совместимы с продолжающимся импортом газа по существующим маршрутам.