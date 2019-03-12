Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.67
$
65.91
74.12
74.35
Прогноз
18.03 – 25.03
$
65.19
74.40
Индексы и котировки Brent
66.72
+0.11 Золото
1298.27
+0.03 РТС
1183.34
–0.05
Динамика валют
EUR / USD
12.03
1.1292
–0.0070
25.02
1.1362
08.03
26.02
14.02

В Nord Stream 2 AG ответили на призыв ЕП по «Северному потоку — 2» 

RT на русском 1 час назад
Фото: © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Официальный представитель компании Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер прокомментировал результаты голосования в Европарламенте по резолюции о политических отношениях ЕС и России, в которой содержатся предложения остановить проект «Северный поток — 2». Об этом сообщает ФАН.
«Европарламент сегодня принял не обязывающую политическую резолюцию о состоянии отношений между ЕС и Россией. Она включает в себя более 50 пунктов по различным элементам этих отношений, один из которых ссылается на «Северный поток — 2», — сказал Мюллер.
По его словам, независимо от политических деклараций, реализация этого проекта регулируется обязательной правовой базой, также сформированной Европарламентом.
Как отметил Мюллер, прогноз спроса на газ в Европе — убедительный аргумент в пользу таких инвестиций, которые полностью совместимы с продолжающимся импортом газа по существующим маршрутам.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с «Невскими новостями» оценил заявление министра энергетики США Рика Перри о том, что Вашингтон рассматривает дополнительные санкции в отношении проекта «Северный поток — 2».
RT на русском: последние новости
В ЕС полностью запретили полёты Boeing 737 MAX Германия закрывает воздушное пространство для Boeing 737 MAX 8 Путин поручил подготовить предложения по увеличению темпов газификации
Комментарии
Компании , Йенс Мюллер , Игорь Юшков , Рик Перри , ЕС , Фонд национальной энергобезопасности , Европарламент , Финансовый университет
Читайте также
Видео
США решили «насолить» России и Венесуэле
Компании
России рекордно дали в долг
Экономика
Россиян ждет реформа тарифов ЖКХ
Личный счет
Как снизить оплату ЖКУ вдвое
Личный счет Статьи
Германию «парализовало» выбором между США и Китаем
Экономика
Европарламент призвал остановить «Северный поток-2»
Экономика
Полный перерасчет: Госдума меняет пенсии
Личный счет Статьи
Путин дал поручение «Газпрому»
Компании
ЕС отказал в деньгах прибалтийским распильщикам
Экономика Статьи
«Хватит покупать газ у Путина»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение