S7 приостанавливает полеты Boeing 737 Max

Российская авиакомпания S7 временно приостановила использование самолетов Boeing 737 Max. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

В пресс-службе добавили, что эксплуатация самолетов может возобновиться после завершения расследования причин авиакатастрофы Boeing 737 Max в Эфиопии.

Представители компании отметили, что отказ от самолетов этого типа не повлияет на расписание рейсов.

«Весь парк S7 Airlines состоит из 96 воздушных судов, из них два лайнера Boeing 737 Maх», — пояснили в S7.

Ранее от полетов на Boeing 737 Max отказались авиакомпании Ethiopian Airlines, Turkish Airlines, Norwegian, Cayman Airways и др.

10 марта в Эфиопии произошло крушение Boeing-737 Max 8. Самолет направлялся из Аддис-Абебы в Найроби. На борту находились 157 человек, все они погибли. В числе погибших трое граждан России.