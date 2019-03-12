Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.67
$
65.91
74.12
74.35
Прогноз
18.03 – 25.03
$
66.50
75.08
Индексы и котировки Brent
66.69
+0.01 Золото
1300.90
+0.20 РТС
1183.34
–0.05
Динамика валют
EUR / USD
12.03
1.1298
–0.0064
25.02
1.1362
08.03
26.02
14.02

S7 приостанавливает полеты Boeing 737 Max 

Рамблер 1 час назад
Российская авиакомпания S7 временно приостановила использование самолетов Boeing 737 Max. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
В пресс-службе добавили, что эксплуатация самолетов может возобновиться после завершения расследования причин авиакатастрофы Boeing 737 Max в Эфиопии.
Представители компании отметили, что отказ от самолетов этого типа не повлияет на расписание рейсов.
«Весь парк S7 Airlines состоит из 96 воздушных судов, из них два лайнера Boeing 737 Maх», — пояснили в S7.
Ранее от полетов на Boeing 737 Max отказались авиакомпании Ethiopian Airlines, Turkish Airlines, Norwegian, Cayman Airways и др.
10 марта в Эфиопии произошло крушение Boeing-737 Max 8. Самолет направлялся из Аддис-Абебы в Найроби. На борту находились 157 человек, все они погибли. В числе погибших трое граждан России.
Компании , Видео , Boeing , АК S7
Читайте также
Видео
США решили «насолить» России и Венесуэле
Компании
России рекордно дали в долг
Экономика
Россиян ждет реформа тарифов ЖКХ
Личный счет
Как снизить оплату ЖКУ вдвое
Личный счет Статьи
Германию «парализовало» выбором между США и Китаем
Экономика
Европарламент призвал остановить «Северный поток-2»
Экономика
Полный перерасчет: Госдума меняет пенсии
Личный счет Статьи
Путин дал поручение «Газпрому»
Компании
ЕС отказал в деньгах прибалтийским распильщикам
Экономика Статьи
«Хватит покупать газ у Путина»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение