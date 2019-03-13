Boeing уходит в пике: бойкот обернулся миллиардными убытками

Список стран, готовых бойкотировать новейший Boeing 737 Max, постоянно растет. Корпорации придется временно вывести из эксплуатации несколько сотен самолетов. Эксперты прогнозируют миллиардные убытки, а отраслевые эксперты уже прогнозируют сильнейшее давление на Boeing со стороны конкурентов.

Государства по всему миру присоединяются к бойкоту Boeing 737 Max и закрывают для него свое воздушное пространство. Сегодня утром о таком решении объявила Новая Зеландия, запрет на полеты уже ввели Великобритания, Германия, Франция, Австралия, Индонезия, Китай, Сингапур и ряд других государств. Список явно будет пополняться. Обезопасить себя стремятся и сами авиакомпании, например, Lion Air временно приостановила полеты десяти Boeing.

"В аэропорту Джакарты мы вывели из эксплуатации в общей сложности шесть самолетов, два самолета в Денпасаре, один в Макасаре и еще несколько в Манадо. Мы уже проверили два самолета, а проверки остальных сейчас в процессе", — сообщил управляющий директор Lion Air Мохамад Русли.

Это беспрецедентная ситуация в мировой гражданской авиации! Но и таких частых и схожих катастроф с американскими лайнерами еще не было. Менее чем за полгода у двух надежных авиаперевозчиков — в Индонезии и Эфиопии — в хороших погодных условиях потерпели крушение два одинаковых "Боинга", только что выпущенных с завода. Оба рухнули вскоре после взлета: Lion Air на 12-й минуте, Ethiopian Airlines — на 6-й.

По данным The Wall Street Journal, корпорация Boeing якобы скрыла информацию о дефектах данной модели. Предположительно, эти самолеты могут произвольно уходить в пике с фатальным исходом.

После первой катастрофы в Индонезии Boeing обновил программное обеспечение. Как заявил сам производитель, в ближайшие недели готовится еще одно обновление. Но эти заверения не особо успокаивают общественность.

"Я проверил, на каком самолете я лечу, выяснилось, что это Boeing. Я переживал, что это модель 737 Max. Оказалось, что нет. Но я сильно волновался, что вдруг что-то случится с самолетом. Я путешествую с детьми, поэтому это особенно тревожно", — говорит пассажир Ариф Узун.

Теперь концерну Boeing предстоит непростой шаг: временно вывести из эксплуатации более трех сотен самолетов. По предварительным оценкам, только от этого убытки концерна могут составить до 5 миллиардов долларов. Boeing, кстати, уже приостанавливал эксплуатацию своих самолетов. Так, в 2013 году на земле оказались порядка пятидесяти "Дримлайнеров".

Рынок уже оценил мрачные перспективы, рисующиеся перед концерном. Акции Boeing падают два дня подряд. С момента катастрофы компания потеряла уже 20 миллиардов долларов капитализации. Эксперты отмечают: пошатнувшаяся репутация американского производителя — удачная возможность для его конкурентов.

"Китай стал первым государством, запретившим полеты этой модели. Это может показаться разумным решением. КНР ведет сейчас грандиозную торговую войну с США. Boeing — один из крупнейших американских экспортеров, а Китай сейчас создает свой лайнер, который будет конкурировать с Boeing", — отмечает аналитик Скот Маерович.

Тем не менее экономисты считают, что финансы концерна все-таки позволят ему пережить непростой период. Выручка за прошлый год составила 101 миллиард долларов, а прибыль — более 10 миллиардов. Иными словами, денег хватит, но вот пятно с репутации быстро смыть вряд ли получится.