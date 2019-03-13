У Utair резко упали объемы пассажирских перевозок

авиакомпании Utair зафиксировано резкое снижение пассажиропотока. Отток пассажиров происходит на фоне обострения финансовых проблем внутри компании. Как известно, у Utair крупные кредитные обязательства и даже рассматривался вопрос о передаче части ее активов Сбербанку

Пассажиропоток авиакомпании Utair снизился на 20% по итогам февраля 2019 года. При этом снижение объемов пассажироперевозок произошло на фоне рынка авиаперевозок и финансовых проблем у самого перевозчика. Как указывают участники рынка и эксперты, другие авиакомпании наоборот увеличивают свои показатели.

Эти данные следует из обнародованной Росавиацией статистки работы авиаперевозчиков в феврале. Со ссылкой на собственные источники «Коммерсант» сообщает, что Utair выпал из первой пятерки участников рынка, попав на шестое место в стране по общим показателям.