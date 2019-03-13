Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.52
$
65.74
74.05
74.28
Прогноз
18.03 – 25.03
$
65.19
74.40
Индексы и котировки Brent
67.20
+0.36 Золото
1308.20
+0.12 РТС
1179.72
+0.07
Динамика валют
EUR / USD
13.03
1.1301
–0.0091
26.02
1.1392
10.03
27.02
15.02

Прибыль Raiffeisen в РФ за 2018 г выросла на 2,7% 

Прайм 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Прибыль после налогообложения Raiffeisen Bank International (RBI) от деятельности в России за 2018 год увеличилась на 2,7% по сравнению с предыдущим годом — до 455 миллионов евро, следует из финансовой отчетности банка.
Чистый процентный доход RBI в России составил 712 миллионов евро, увеличившись на 3,5% по сравнению с показателем годичной давности. Операционная прибыль банка в РФ составила за год 1,06 миллиарда евро, увеличившись почти на 5%.
Консолидированная прибыль всего RBI за 2018 год выросла на 14% — до 1,27 миллиарда евро. Прибыль на акцию составила 3,68 евро против 3,34 евро в 2017 году. Чистый процентный доход составил 3,36 миллиарда евро, увеличившись на 5% по сравнению с предыдущим годом.
"С показателем консолидированной прибыли в 1,27 миллиарда евро 2018 год стал лучшим годом в истории банка. Главной движущей силой этого очень хорошего результата стали изменения затрат, связанных с рисками", — говорится в сообщении банка.
Австрийский банковский холдинг Raiffeisen International действует на территории ряда стран Центральной и Восточной Европы, штат сотрудников насчитывает около 50 тысяч человек. Райффайзенбанк работает в России с 1996 года и оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте.
Прайм: последние новости
Выпущенные "Еврофинанс Моснарбанком" карты Visa и Mastercard заблокированы из-за санкций Миллер: Вопрос газификации РФ может быть полностью решен за 10 лет США ввели санкции против "Еврофинанс Моснарбанка" за связь с PDVSA
Комментарии
Компании , Райффайзенбанк Австрия
Читайте также
Видео
США решили «насолить» России и Венесуэле
Компании
России рекордно дали в долг
Экономика
Россиян ждет реформа тарифов ЖКХ
Личный счет
Как снизить оплату ЖКУ вдвое
Личный счет Статьи
Средний чек россиян показал рекордный рост
Личный счет
Германию «парализовало» выбором между США и Китаем
Экономика
Европарламент призвал остановить «Северный поток-2»
Экономика
Полный перерасчет: Госдума меняет пенсии
Личный счет Статьи
Путин дал поручение «Газпрому»
Компании
ЕС отказал в деньгах прибалтийским распильщикам
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение