Прибыль Raiffeisen в РФ за 2018 г выросла на 2,7%

Прибыль после налогообложения Raiffeisen Bank International (RBI) от деятельности в России за 2018 год увеличилась на 2,7% по сравнению с предыдущим годом — до 455 миллионов евро, следует из финансовой отчетности банка.

Чистый процентный доход RBI в России составил 712 миллионов евро, увеличившись на 3,5% по сравнению с показателем годичной давности. Операционная прибыль банка в РФ составила за год 1,06 миллиарда евро, увеличившись почти на 5%.

Консолидированная прибыль всего RBI за 2018 год выросла на 14% — до 1,27 миллиарда евро. Прибыль на акцию составила 3,68 евро против 3,34 евро в 2017 году. Чистый процентный доход составил 3,36 миллиарда евро, увеличившись на 5% по сравнению с предыдущим годом.

"С показателем консолидированной прибыли в 1,27 миллиарда евро 2018 год стал лучшим годом в истории банка. Главной движущей силой этого очень хорошего результата стали изменения затрат, связанных с рисками", — говорится в сообщении банка.