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Adidas сообщил о снижении выручки в России и СНГ 

Rambler News Service + ещё 1 1 час назад
Фото: EPA
Выручка немецкого производителя спортивной одежды и экипировки Adidas Group в России и СНГ в евро за 2018 год снизилась на 10% по сравнению с 2017 годом и составила 595 млн евро, следует из отчетности компании.
Без учета динамики курса продажи Adidas Group в России и СНГ выросли на 1%, несмотря на значительное сокращение количества магазинов.
Выручка бренда Adidas без учета динамики курса в 2018 году выросла на 5% по сравнению с 2017 годом. Рост доходов бренда в компании связывают с прошедшим чемпионатом мира по футболу в России. Компания отмечает рост выручки в категории товаров, связанных с футболом.
Выручка бренда Reebok, входящего в Adidas Group в России и СНГ в прошедшем году в евро снизилась на 18% и составила 149 млн евро.
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