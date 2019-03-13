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Российский онлайн-ритейлер Wildberries решил выйти на европейский рынок 

RB.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
Российский онлайн-ритейлер Wildberries планирует выйти на европейский рынок. Площадка в Польше может открыться уже в этом году, узнал «Коммерсантъ» из документов Минпромторга.
Близкий к компании источник подтвердил, что польская площадка должна заработать к лету. В Wildberries признали, что планируют выходить на рынок в Европе, но говорить о конкретной стране не стали. В Минпромторге комментировать планы компании отказались.
Затраты Wildberries на запуск в Польше гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает примерно в €5 млн По его словам, в эту сумму входят расходы на аренду дополнительных складов, офисов, базовую отладку процессов и прочее.
Помимо России, Wildberries работает в Казахстане, Белоруссии, Киргизии и Армении. Директор по развитию компании Вячеслав Иващенко подтвердил, что при выходе в новую страну Wildberries открывает как сайт на местном домене, так и сеть собственных пунктов выдачи с примерочными.
По мнению Бурмистрова, Wildberries выбрал Польшу из-за удобной логистики и соседства с Белоруссией, где у ритейлера уже есть опыт работы. Он считает Польшу хорошей базой для дальнейшей экспансии Wildberries как минимум в страны Центральной и Восточной Европы.
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Комментарии
Компании , Михаил Бурмистров , Минпромторг , Advis.ru
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