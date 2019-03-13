Visa и Mastercard заблокировали карты российского банка

Членство « Еврофинанс Моснарбанка » в платёжных системах Visa и Mastercard приостановлено, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте кредитного учреждения. Клиенты не могут использовать карты вышеуказанных систем из-за того, что банк попал под американские санкции.

«Это повлекло за собой блокировку карт Visa и MasterCard заграницей и блокировку карт на территории Российской Федерации, включая ограничение в приёме карт в устройствах банка», — сообщается в релизе.

Представители финансовой организации отметили, что для всех желающих карты Visa будут заменены на карты отечественной платёжной системы МИР.

Ранее стало известно, что США внесли «Еврофинанс Моснарбанк» в санкционные списки в связи с ситуацией в Венесуэле. Поводом для ограничений стало сотрудничество российской кредитной организации с венесуэльской нефтяной компанией PDVSA.

Администрация банка заявила, что, несмотря на санкции, продолжает работу в стабильном режиме, отмечая, что «все обязательства перед клиентами и партнёрами будут выполняться в полном объёме». Сотрудники финансовой организации также подчеркнули, что вынуждены вырабатывать стратегию поведения, чтобы «обеспечить эффективную и бесперебойную работу в самых разных внешних условиях».