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Spotify направил в Еврокомиссию жалобу на Apple 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Шведский интернет-сервис потокового аудио Spotify направил еврокомиссару по конкуренции Маргрет Вестагер жалобу на неконкурентные методы ведения борьбы на рынке компанией Apple. Об этом пишет в среду в своем блоге основатель Spotify Даниэль Эк.
"В последние годы Apple ввела в App Store правила, которые преднамеренно ограничивают выбор и подавляют инновации за счет ощущений пользователя — по сути, выступая в роли игрока и судьи, намеренно ставя в невыгодное положение других разработчиков приложений. После безуспешных попыток решить проблемы напрямую с Apple мы сейчас просим ЕС принять меры для обеспечения честной конкуренции", — отмечает Эк.
Spotify ранее неоднократно жаловался на то, как Apple относится к шведскому конкуренту в App Store. Например, три года назад Apple отменила релиз крупного обновления Spotify в пользу собственного музыкального сервиса. Apple также блокировал Spotify в системах Siri, Homepod и Apple Watch.
Как пишет газета Svenska Dagbladet, в иске Spotify критикует плату, взимаемую Apple с внешних разработчиков приложений, чтобы разрешить покупки внутри приложения. Это вынудило Spotify повысить цену для своих пользователей. Кроме того, правила Apple налагают ограничения на некоторые внешние сервисы, в то время как эта проблема не встречается в системе Android.
При этом Spotify не указывает, какой финансовый ущерб нанесла Apple шведской компании.
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Комментарии
Компании , ЕС , Apple , Еврокомиссия
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