Boeing прекратил поставку модели 737 МАХ

Компания Boeing прекратила поставки своих авиалайнеров серии 737 MAX после того, как их полеты были запрещены в США. Ранее от использования этой модели лайнеров отказались практически все страны мира, напоминает «Интерфакс» . Запрет последовал после катастрофы самолета в Эфиопии, когда погибли 157 человек, и произошедшей ранее аварией в Индонезии, жертвами которой стали почти 190 человек.

Несмотря на прекращение поставок, компания продолжает производство модели 737 МАХ на заводе под Сиэтлом, в планах — нарастить производство с июня. Производители избегают остановки производства, поскольку это может привести к промышленным сбоям.