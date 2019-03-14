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Boeing прекратил поставку модели 737 МАХ 

BFM.RU + ещё 49 54 минуты назад
Фото: Reuters
Компания Boeing прекратила поставки своих авиалайнеров серии 737 MAX после того, как их полеты были запрещены в США. Ранее от использования этой модели лайнеров отказались практически все страны мира, напоминает «Интерфакс». Запрет последовал после катастрофы самолета в Эфиопии, когда погибли 157 человек, и произошедшей ранее аварией в Индонезии, жертвами которой стали почти 190 человек.
Несмотря на прекращение поставок, компания продолжает производство модели 737 МАХ на заводе под Сиэтлом, в планах — нарастить производство с июня. Производители избегают остановки производства, поскольку это может привести к промышленным сбоям.
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