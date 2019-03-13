Украина запретила полеты Boeing 737 MAX 8

Украина приостановила полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 над территорией страны, сообщает RT со ссылкой на Госавиаслужбу.

«С даты и времени публикации этого решения запрещаются полёты на самолетах Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 до, в пределах или над территорией Украины», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Ранее о решении закрыть воздушное пространство Евросоюза для самолетов Boeing 737 MAX объявила Европейское агентство авиационной безопасности (EASA). От эксплуатации этих самолетов также объявили ряд стран и авиакомпаний по всему миру, в том числе и российская авиакомпания S7

10 марта в Эфиопии произошло крушение Boeing-737 Max 8. Самолет направлялся из Аддис-Абебы в Найроби. На борту находились 157 человек, все они погибли. В числе погибших — трое граждан России.