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Украина запретила полеты Boeing 737 MAX 8 

Рамблер 53 минуты назад
Фото: ТАСС
Украина приостановила полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 над территорией страны, сообщает RT со ссылкой на Госавиаслужбу.
«С даты и времени публикации этого решения запрещаются полёты на самолетах Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 до, в пределах или над территорией Украины», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.
Ранее о решении закрыть воздушное пространство Евросоюза для самолетов Boeing 737 MAX объявила Европейское агентство авиационной безопасности (EASA). От эксплуатации этих самолетов также объявили ряд стран и авиакомпаний по всему миру, в том числе и российская авиакомпания S7.
10 марта в Эфиопии произошло крушение Boeing-737 Max 8. Самолет направлялся из Аддис-Абебы в Найроби. На борту находились 157 человек, все они погибли. В числе погибших — трое граждан России.
Компании , Boeing , ЕС , АК S7
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