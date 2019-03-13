Трамп принял решение по эксплуатации Boeing 737 Max в США

Трамп назвал Boeing «невероятной компанией», но безопасность американцев «превыше всего».

Согласно данным Федерального управления гражданской авиации (FAA) США, в парках американских авиакомпаний находится 74 самолетов семейства Boeing 737 Мax.

10 марта в Эфиопии произошло крушение Boeing-737 Max 8. Самолет направлялся из Аддис-Абебы в Найроби. На борту находились 157 человек, все они погибли. В числе погибших — трое граждан России. Это уже вторая катастрофа самолета этого типа за последние месяцы.

В октябре 2018 года разбился Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air. Тогда погибли 189 человек.