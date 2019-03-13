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Трамп принял решение по эксплуатации Boeing 737 Max в США 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил о приостановке эксплуатации самолетов Boeing 737 Max 8 и Boeing 737 Max 9, пишут «Ведомости» со ссылкой на Reuters.
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Трамп назвал Boeing «невероятной компанией», но безопасность американцев «превыше всего».
Согласно данным Федерального управления гражданской авиации (FAA) США, в парках американских авиакомпаний находится 74 самолетов семейства Boeing 737 Мax.
10 марта в Эфиопии произошло крушение Boeing-737 Max 8. Самолет направлялся из Аддис-Абебы в Найроби. На борту находились 157 человек, все они погибли. В числе погибших — трое граждан России. Это уже вторая катастрофа самолета этого типа за последние месяцы.
В октябре 2018 года разбился Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air. Тогда погибли 189 человек.
Компании , Дональд Трамп , Boeing , Ведомости , Reuters
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