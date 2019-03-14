Банку России не удалось продать Азиатско-Тихоокеанский банк

Открытый аукцион по реализации принадлежащих Центробанку акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) признан не состоявшимся. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

До участия в торгах регулятором были допущены лишь две кредитные организации, но ни Совкомбанк , ни Московский кредитный банк участие в них не приняли.

После процедуры санации АТБ в апреле прошлого года в собственности Банка России находится более 99% акций кредитной организации. Стартовая цена пакета составляла 9,857 млрд рублей. АТБ продолжит работу в прежнем режиме под управлением временной администрации Фонда консолидации банковского сектора.

Продажу кредитной организации в ЦБ планируют осуществить в 2020 году после раскрытия информации о деятельности банка в 2019 году широкому кругу лиц, в том числе и потенциальным инвесторам.