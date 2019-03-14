Открытый аукцион по реализации принадлежащих Центробанку акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) признан не состоявшимся. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
До участия в торгах регулятором были допущены лишь две кредитные организации, но ни Совкомбанк, ни Московский кредитный банк участие в них не приняли.
После процедуры санации АТБ в апреле прошлого года в собственности Банка России находится более 99% акций кредитной организации. Стартовая цена пакета составляла 9,857 млрд рублей. АТБ продолжит работу в прежнем режиме под управлением временной администрации Фонда консолидации банковского сектора.
Продажу кредитной организации в ЦБ планируют осуществить в 2020 году после раскрытия информации о деятельности банка в 2019 году широкому кругу лиц, в том числе и потенциальным инвесторам.
Как ранее писал News.ru, Азиатско-Тихоокеанский банк выставленный ЦБ на торги, заинтересовал трёх инвесторов, в том числе одного иностранного. Об этом заявлял заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев.