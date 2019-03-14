Банк России с 14 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Банк развития технологий и сбережений».
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦБ.
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 14 марта 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество «Банк развития технологий и сбережений» АО «РТС-Банк», — указано в сообщении.
Ранее ЦБ отозвал лицензии у «Роскомснаббанка», а также у московской небанковской кредитной организации «АРБ-Инкасс».