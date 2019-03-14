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ЦБ отозвал лицензию у «Банка развития технологий и сбережений» 

RT на русском + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Банк России с 14 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Банк развития технологий и сбережений».
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦБ.
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 14 марта 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество «Банк развития технологий и сбережений» АО «РТС-Банк», — указано в сообщении.
Ранее ЦБ отозвал лицензии у «Роскомснаббанка», а также у московской небанковской кредитной организации «АРБ-Инкасс».
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Компании , Экономика , РТС-Банк , Центральный банк России , НКО "АРБ-ИНКАСС"
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