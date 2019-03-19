Венесуэльский политик назвал PDVSA следующей целью американских кибератак

Член Национального учредительного собрания Венесуэлы Хулио Чавес считает, что национальная нефтедобывающая компания PDVSA может стать следующей целью хакерских атак со стороны США в рамках стратегии Вашингтона по дестабилизации обстановки в латиноамериканской стране.

Седьмого марта на крупнейшей в Венесуэле ГЭС "Эль-Гури", покрывающей порядка 80% потребности страны в электроэнергии, произошла авария, которая привела к самому масштабному блэкауту за всю историю Боливарианской Республики. Не менее 20 из 23 штатов оказались обесточены, работа предприятий и госучреждений по всей стране почти на неделю была приостановлена, учебные занятия возобновились лишь в понедельник. Каракас обвинил в случившемся США, назвав этот инцидент эпизодом энергетической войны против Венесуэлы. Вашингтон свою причастность к энергетическому коллапсу в Венесуэле отверг.

"Сперва они осуществили (атаку) на электросети, а теперь наверняка попытаются взломать автоматизированную систему PDVSA, которая содержит важные данные о разведке, добыче и переработке нефти, в рамках стратегии по дестабилизации обстановки в нашей стране", — сказал Чавес РИА Новости.

Собеседник агентства не исключил, что в скором времени Венесуэла может стать жертвой новых хакерских атак, в том числе направленных на создание в стране дефицита воды, а также на другие ключевые структуры. Конечной целью этих атак, по мнению Чавеса, является разжигание вооруженного конфликта, который позволит оправдать военное вторжение Вашингтона в Венесуэлу.

"Они пытаются спровоцировать вооруженные столкновения и финансируют преступные группировки, которые действуют в Венесуэле и в будущем станут частью армии наемников. Эти наемники вместе с дезертирами из венесуэльской армии проходят подготовку в Колумбии и получают оттуда деньги… Все это делается для того, чтобы разжечь в Венесуэле гражданскую войну, которая оправдает военную операцию США в нашей стране", — полагает политик.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро , вскоре после приведения его к присяге. После начала беспорядков глава парламента Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.

В декабре 2015 года в результате парламентских выборов венесуэльская оппозиция впервые за 17 лет добилась контроля над парламентом, получив две трети депутатских мандатов. В декабре 2016 года Национальная ассамблея признала президента Мадуро ответственным за кризисную ситуацию в стране. А в январе 2017 года оппозиционные депутаты проголосовали за то, чтобы признать Мадуро оставившим свой пост из-за неисполнения им обязанностей. В итоге Мадуро фактически отстранил парламент от участия в политической жизни, созвав полностью подконтрольное ему Национальное учредительное собрание и доверив ему всю полноту законодательной власти.