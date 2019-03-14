Герман Греф признался, что боится «остановить» Сбербанк

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что боится оказаться нерелевантным. Проще говоря — несоответствующим задачам, которые стоят перед ним, и занимаемой должности. Это, по его словам, стать причиной приостановки развития банка.

Он заявил, что «всегда страшно боится», так как на нём «висит гигантская компания с такими 170-летними традициями», и будет прискорбно, если «эта история мгновенно закончится».

«Когда моей коллеге задали вопрос, какой у вас самый большой страх, она минуту подумала и сказала: после страха смерти — страх оказаться нерелевантным. И я подумал, что у меня такой же страх», — цитирует Грефа РИА Новости.

Он отметил, что этот страх «очень серьёзный».

Ранее, как сообщал News.ru, Герман Греф признал, что Сбербанк недополучил миллиарды рублей прибыли из-за ошибок искусственного интеллекта. По его словам, «искусственный интеллект принимает решение, как правило, в больших системах», поэтому «маленькая ошибка, закравшаяся в алгоритм, может приводить к очень большим последствиям».