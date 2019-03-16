Олег Дерипаска подал в суд на Минфин США из-за санкций

Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на Минфин США и его главу Стивена Мнучина. Иск, в котором также фигурирует Управление по контролю над иностранными активами минфина США (OFAC) и его глава Андреа Гаки, направлен в федеральный суд Вашингтона и зарегистрирован 15 марта.

В заявлении говорится, что Дерипаска стал «жертвой политической борьбы и продолжающейся реакции на предполагаемое вмешательство России» в президентские выборы 2016 года в США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на материалы иска.

Как считает бизнесмен, санкции против него несправедливы и незаконны, они отрезали его от международной финансовой системы, сделали его активы «токсичными», а объем капитала самого Дерипаски из-за санкций сократился на $7,5 млрд, следует из заявления.

Дерипаска требует от суда, помимо прочего, обязать американское финансовое ведомство убрать его из так называемого кремлевского списка и прекратить называть его олигархом.

Как следует из документа, который приводит ТАСС , санкции привели к «полному уничтожению благосостояния, репутации и экономических средств к существованию».

«Дерипаска стал фактически закрыт от международного бизнес-сообщества и мировой финансовой системы», — приводит агентство материалы суда.

Как указывается, банки и компании расторгли с бизнесменом существующие контракты и соглашения, а «компании отказываются вступать с ним в какие-либо дальнейшие сделки из-за страха подвергнуться санкциям США».

В Министерстве финансов США отказались комментировать иск, выдвинутый против ведомства Олегом Дерипаской. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС представитель пресс-службы министерства.

«Минфин обычно не комментирует текущие судебные разбирательства», — цитирует агентство представителя пресс-службы министерства.

В ведомстве предложили обратиться за комментарием в министерство юстиции

Напомним, что «Русал» и другие активы Олега Дерипаски попали под санкции США в начале апреля 2018 года. Американский Минфин требовал от бизнесмена отказаться от контроля над компаниями и передать их управление в руки независимых директоров. В итоге Дерипаска вынужден был пойти на этот шаг.

В соответствии с условиями исключения из санкционного списка, составленного подразделением американского министерства финансов OFAC, компании снизили прямые и косвенные доли Дерипаски и вышли из-под его контроля.

Так, бизнесмен снизил долю в En+ с 70% до 44,95%. Часть акций должны были быть переданы в залог ВТБ или любой другой структуре, одобренной Минфином США, другие — в неназванный благотворительный фонд. Ни от одной из этих сделок он не должен получить финансовой выгоды. Голосующие права Дерипаски в En+ должны быть ограничены 35% акций. Остальные голоса должны перейти в специальный траст, который будет обязан голосовать так же, как большинство акций, принадлежащих другим акционерам. Бизнесмен сохранит только 0,01% для прямого участия в «Русале».

В итоге Минфин США принял решение снять санкции с российских компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго» , но при этом все санкции в отношении бизнесмена Олега Дерипаски продолжают действовать.

В конце января газета The New York Times утверждала, что сделка по отказу Дерипаски от пакетов акций попавших под санкции компаний позволит ему избежать выплаты налогов на миллионы долларов.

В итоге министру финансов Стивену Мнучину пришлось оправдываться перед сенаторами. В четверг 14 марта он пообещал им предоставить в течение семи дней информацию о том, что дети российского предпринимателя не извлекли выгоды из снятия санкций с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго».

«Мы работали над этим в течение очень долгого периода времени. Нашей целью было — и мы считаем, что санкции сработали — сокращение его доли собственности. Теперь все приведено в соответствие, а совет (директоров) контролируется большинством американцев и европейцев», — заявил Мнучин.

При этом он не стал комментировать саму статью, сославшись, что хотя и ознакомился с ее содержанием, но перед глазами у него ее нет, поэтому по существу он ответить по этому поводу не может.

Ранее издание Forbes оценило состояние 51-летнего Олега Дерипаски в $3,6 млрд