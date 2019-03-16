Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.35
$
65.48
74.05
73.87
Прогноз
18.03 – 25.03
$
66.50
74.40
Индексы и котировки Brent
67.03
–0.03 Золото
1301.96
–0.01 РТС
1196.75
+0.38
Динамика валют
EUR / USD
15.03
1.1326
–0.0039
01.03
1.1365
12.03
01.03
18.02

Олег Дерипаска подал в суд на Минфин США из-за санкций 

Газета.Ru + ещё 32 49 минут назад
Фото: Р-Спорт
Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на Минфин США и его главу Стивена Мнучина. Иск, в котором также фигурирует Управление по контролю над иностранными активами минфина США (OFAC) и его глава Андреа Гаки, направлен в федеральный суд Вашингтона и зарегистрирован 15 марта.
В заявлении говорится, что Дерипаска стал «жертвой политической борьбы и продолжающейся реакции на предполагаемое вмешательство России» в президентские выборы 2016 года в США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на материалы иска.
Как считает бизнесмен, санкции против него несправедливы и незаконны, они отрезали его от международной финансовой системы, сделали его активы «токсичными», а объем капитала самого Дерипаски из-за санкций сократился на $7,5 млрд, следует из заявления.
Дерипаска требует от суда, помимо прочего, обязать американское финансовое ведомство убрать его из так называемого кремлевского списка и прекратить называть его олигархом.
Как следует из документа, который приводит ТАСС, санкции привели к «полному уничтожению благосостояния, репутации и экономических средств к существованию».
«Дерипаска стал фактически закрыт от международного бизнес-сообщества и мировой финансовой системы», — приводит агентство материалы суда.
Как указывается, банки и компании расторгли с бизнесменом существующие контракты и соглашения, а «компании отказываются вступать с ним в какие-либо дальнейшие сделки из-за страха подвергнуться санкциям США».
В Министерстве финансов США отказались комментировать иск, выдвинутый против ведомства Олегом Дерипаской. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС представитель пресс-службы министерства.
«Минфин обычно не комментирует текущие судебные разбирательства», — цитирует агентство представителя пресс-службы министерства.
В ведомстве предложили обратиться за комментарием в министерство юстиции.
Напомним, что «Русал» и другие активы Олега Дерипаски попали под санкции США в начале апреля 2018 года. Американский Минфин требовал от бизнесмена отказаться от контроля над компаниями и передать их управление в руки независимых директоров. В итоге Дерипаска вынужден был пойти на этот шаг.
В соответствии с условиями исключения из санкционного списка, составленного подразделением американского министерства финансов OFAC, компании снизили прямые и косвенные доли Дерипаски и вышли из-под его контроля.
Так, бизнесмен снизил долю в En+ с 70% до 44,95%. Часть акций должны были быть переданы в залог ВТБ или любой другой структуре, одобренной Минфином США, другие — в неназванный благотворительный фонд. Ни от одной из этих сделок он не должен получить финансовой выгоды. Голосующие права Дерипаски в En+ должны быть ограничены 35% акций. Остальные голоса должны перейти в специальный траст, который будет обязан голосовать так же, как большинство акций, принадлежащих другим акционерам. Бизнесмен сохранит только 0,01% для прямого участия в «Русале».
В итоге Минфин США принял решение снять санкции с российских компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго», но при этом все санкции в отношении бизнесмена Олега Дерипаски продолжают действовать.
В конце января газета The New York Times утверждала, что сделка по отказу Дерипаски от пакетов акций попавших под санкции компаний позволит ему избежать выплаты налогов на миллионы долларов.
В итоге министру финансов Стивену Мнучину пришлось оправдываться перед сенаторами. В четверг 14 марта он пообещал им предоставить в течение семи дней информацию о том, что дети российского предпринимателя не извлекли выгоды из снятия санкций с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго».
«Мы работали над этим в течение очень долгого периода времени. Нашей целью было — и мы считаем, что санкции сработали — сокращение его доли собственности. Теперь все приведено в соответствие, а совет (директоров) контролируется большинством американцев и европейцев», — заявил Мнучин.
При этом он не стал комментировать саму статью, сославшись, что хотя и ознакомился с ее содержанием, но перед глазами у него ее нет, поэтому по существу он ответить по этому поводу не может.
Ранее издание Forbes оценило состояние 51-летнего Олега Дерипаски в $3,6 млрд
Газета.Ru: последние новости
Катастрофа Boeing 737 MAX 8: что будет с авиапроизводителем Эксперт рассказал, чем грозят Boeing катастрофы самолетов Законопроект о пересчете пенсий Госдума приняла в первом чтении
Комментарии8
Компании , Статьи , Олег Дерипаска , Банк ВТБ , Казначейство США , En+ Group , Минюст РФ , Евросибэнерго , Минфин , Русал , Bloomberg , ИТАР-ТАСС , New York Times
Читайте также
Новости партнеров
Видео
США решили «насолить» России и Венесуэле
Компании
Золотова, Сечина и еще 122 россиянина наказали за Крым
Экономика
Доллар пробил курсовое дно
Рынки
Европа взбесилась из-за Крыма и пригрозила России
Экономика Статьи
США снова наказали Россию из-за Украины
Экономика
Керченский пролив признали помехой для дружбы США с Украиной
Экономика
России рекордно дали в долг
Экономика
Болгария станет полем битвы новой «холодной войны»
Экономика
В России резко подорожают продукты
Личный счет
Россиян ждет реформа тарифов ЖКХ
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение