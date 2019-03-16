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WSJ: глава Boeing «залег на дно» после авиакатастрофы в Эфиопии 

Газета.Ru + ещё 16 32 минуты назад
Фото: Reuters
Глава Boeing Деннис Мюленбург "залег на дно" после авиакатастрофы в Эфиопии, пишет газета The Wall Street Journal.
Как отмечается, на протяжении почти недели после того, как случилась трагедия, Мюленбург фактически не сказал ни слова о случившемся. Он ограничился лишь краткими комментариями в твиттере и письменными заявлениями.
Подчеркивается, что кризис-менеджеры сомневаются в эффективности такой стратегии и, скорее всего, тактика главы Boeing нанесет серьезный ущерб его репутации.
Ранее сообщалось, что Boeing приостановил поставки самолетов 737 MAX.
Самолет Boeing 737 MAX разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли. Некоторые страны, в том числе и Россия, решили закрыть воздушное пространство для самолетов Boeing 737 Maх.
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Компании , Boeing , Wall Street Journal
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