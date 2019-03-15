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ЦБ отозвал лицензии у страховой компании «Сибирский спас» 

ТАСС 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Банк России приказом от 14 марта 2019 года отозвал лицензии на осуществление страхования у cтраховой компании "Сибирский Спас", следует из материалов регулятора.
"Данное решение принято в связи с нарушением страховщиком более чем на 20% минимально допустимого значения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, с учетом наличия угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей, стабильности страхового рынка в части обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, принимая во внимание, что в течение одного года к страховщику органом страхового надзора применялись меры", — отмечается в сообщении ЦБ.
"Сибирский Спас" является универсальной страховой компанией с главным офисом в Новокузнецке, занимается автострахованием (в том числе каско, ОСАГО), страхованием жизни и имущества.
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Компании , Центральный банк России
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