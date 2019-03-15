Еще один офшор зарегистрирован в САР на острове Русский

Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) зарегистрировала очередного резидента в специальном административном районе (САР) на острове Русском, это компания "Доналинк", следует из сообщения пресс-службы корпорации.

"Компания "Доналинк", являющая частью акционерного холдинга Андрея Мельниченко , получила статус международной компании — резидента специального административного района (САР) на острове Русском. Компания владеет иностранными и российскими (в частности, дальневосточными) активами, и основной целью редомициляции "Доналинк" был перевод таких активов в Россию. Компания планирует продолжать текущую инвестиционную деятельность и развивать хозяйственное присутствие на Дальнем Востоке", — говорится в сообщении.

Отмечается, что как предусмотрено законодательством, в связи с редомициляцией резидент САР принял на себя обязательства в течение полугода осуществить капвложения в размере не менее 50 миллионов рублей.

В августе 2018 года вступили в силу законы "О международных компаниях" и "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края", которые создали правовые условия для смены юрисдикции для иностранных компаний с целью привлечения в Россию капиталов и защиты от неблагоприятных воздействий санкций на бизнес.