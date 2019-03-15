Еще один офшор зарегистрирован в САР на острове Русский 

Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) зарегистрировала очередного резидента в специальном административном районе (САР) на острове Русском, это компания "Доналинк", следует из сообщения пресс-службы корпорации.
"Компания "Доналинк", являющая частью акционерного холдинга Андрея Мельниченко, получила статус международной компании — резидента специального административного района (САР) на острове Русском. Компания владеет иностранными и российскими (в частности, дальневосточными) активами, и основной целью редомициляции "Доналинк" был перевод таких активов в Россию. Компания планирует продолжать текущую инвестиционную деятельность и развивать хозяйственное присутствие на Дальнем Востоке", — говорится в сообщении.
Отмечается, что как предусмотрено законодательством, в связи с редомициляцией резидент САР принял на себя обязательства в течение полугода осуществить капвложения в размере не менее 50 миллионов рублей.
В августе 2018 года вступили в силу законы "О международных компаниях" и "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края", которые создали правовые условия для смены юрисдикции для иностранных компаний с целью привлечения в Россию капиталов и защиты от неблагоприятных воздействий санкций на бизнес.
Первым резидентом САР в Приморском крае стала ранее находившаяся под кипрской юрисдикцией компания "Финвижн Холдингс" (принадлежит Артему Аветисяну, владеет 32,55% банка "Восточный"), ее зарегистрировали в дальневосточном офшоре в сентябре 2018 года.