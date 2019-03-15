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Moody's понизило рейтинг банка «Восточный» до «Caa1», прогноз — негативный 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг депозитов банка "Восточный" в иностранной и национальной валютах до "Caa1" с "B3", говорится в сообщении агентства.
Прогноз по долгосрочному рейтингу — негативный.
"Рейтинговое действие завершает пересмотр рейтинга с возможностью понижения, инициированный 19 сентября 2018 года. Сегодняшнее снижение долгосрочного рейтинга на одну ступень отражает слабость корпоративного управления в банке на фоне существенного занижения показателей проблемных активов в его балансе, а также продолжающийся конфликт между его крупнейшими акционерами, который может сорвать плановую допэмиссию акций в размере 5 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.
Банк "Восточный" фигурирует в деле основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Басманный суд Москвы в середине февраля арестовал на два месяца Калви и еще пятерых человек, в том числе трех сотрудников инвестфонда, по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group. Их оценка была сильно завышена.
По мнению Moody's, дело Baring Vostok помешает пополнению капитала "Восточного"
По данным БИР Аналитик, "Восточный" на 1 января занимал 32 место в банковской системе РФ с активами 299 млрд рублей, собственные средства составляли 154 млрд рублей, средства населения — 166,8 млрд рублей.
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Комментарии
Компании , Майкл Калви , Moody's
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